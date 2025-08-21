Affaire François Mancabou : Deux policiers interrogés par le juge, plusieurs auditions prévues entre mercredi et vendredi

Le dossier de l’« affaire François Mancabou » connaît une nouvelle avancée judiciaire. Deux policiers ont été entendus, ce mercredi, par le juge d’instruction en charge de l’enquête sur les circonstances du décès de cet ancien membre présumé du « Force spéciale », mort en juillet 2022 alors qu’il était en garde à vue.

Selon des sources proches du dossier, les auditions se poursuivront tout au long de la semaine. D’autres agents de police ainsi que des responsables de la chaîne de commandement devraient comparaître devant le magistrat instructeur entre mercredi et vendredi. Ces confrontations visent à éclaircir les zones d’ombre entourant la garde à vue de François Mancabou, au cours de laquelle il avait été grièvement blessé avant de succomber quelques jours plus tard à l’hôpital.

La famille du défunt et ses avocats réclament depuis plus de deux ans que toute la lumière soit faite sur les responsabilités présumées dans cette affaire, dénonçant des « violences policières » et un « manquement grave à l’obligation de protection d’un détenu ». De leur côté, les autorités policières ont toujours soutenu que François Mancabou avait tenté de se donner la mort dans sa cellule, une version que les proches du défunt contestent fermement.

L’instruction judiciaire, relancée après de multiples demandes de la partie civile et des organisations de défense des droits humains, pourrait donc connaître un tournant décisif avec cette série d’auditions. Reste à savoir si ces témoignages permettront de déterminer d’éventuelles mises en examen dans les prochains mois.

