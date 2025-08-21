Bassirou Diomaye Faye consolide le partenariat stratégique entre le Sénégal et le Japon

En marge de sa participation à la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD), le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a multiplié ce jeudi 21 août 2025, à Yokohama, des rencontres de haut niveau avec des acteurs institutionnels et économiques de premier plan. Ces échanges traduisent la volonté affirmée du Sénégal de bâtir des partenariats solides, inclusifs et orientés vers l’avenir.

Le Chef de l’État a d’abord reçu Mme Cindy McCain, Directrice exécutive du Programme alimentaire mondial (PAM), accompagnée de sa délégation. Les discussions ont mis en avant la qualité du partenariat entre le Sénégal et l’institution onusienne, avec un accent particulier sur trois priorités : le développement du programme de cantines scolaires, l’autonomisation des femmes et l’accès à l’eau. Une démarche visant à garantir une sécurité alimentaire effective et durable pour les populations.

Dans le registre économique, le Président Faye a accordé une audience aux dirigeants de la Japan Bank for International Cooperation (JBIC), la puissante banque d’investissement japonaise. Les échanges ont permis d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, notamment dans les domaines de l’économie verte, des infrastructures et des nouvelles technologies, avec pour objectif de faciliter et d’accroître les investissements japonais au Sénégal.

Le Président de la République a également rencontré les responsables de Kaiza Doyukai, une importante association économique japonaise regroupant plus de 1 700 PDG et 1 000 entreprises. L’organisation a déjà engagé un fonds d’investissement de 5 millions de dollars en Afrique, qu’elle envisage de porter à 100 millions de dollars en partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD). Bassirou Diomaye Faye a, à cette occasion, souligné que « lorsqu’on noue un partenariat avec le Sénégal, c’est avec toute l’Afrique que l’on bâtit une relation d’avenir ».

Enfin, le Président Faye a échangé avec le Président de Kubota Corporation, leader mondial du machinisme agricole et industriel, sur le développement de solutions technologiques et d’investissements en faveur de la modernisation de l’agriculture au Sénégal.

En parallèle, le Gouvernement du Sénégal et la JICA (Agence japonaise de coopération internationale) ont signé un mémorandum de coopération visant à renforcer la formation et le développement des ressources humaines. Ce projet prévoit la construction d’une annexe du Centre de Formation Professionnelle et Technique Sénégal–Japon à Diamniadio, avec l’appui d’entreprises japonaises de premier plan, telles que Toyota Tsusho, Daikin, Yamaha, Toda et NEC.

Ces différentes rencontres traduisent un engagement fort : celui de consolider le partenariat stratégique entre le Sénégal et le Japon, au service de l’innovation, du développement durable et de la prospérité partagée.