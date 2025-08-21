Actualites

Khalifa Sall rend visite à Badara Gadiaga et plaide pour la liberté d’expression

L’ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a effectué ce mercredi une visite à la Maison d’arrêt et de correction de Reubeuss pour s’enquérir de la situation de Badara Gadiaga, détenu depuis plusieurs semaines.

À sa sortie, Khalifa Sall a décrit un homme « calme et serein », affrontant son incarcération « avec une dignité exemplaire ». Un constat qui l’a conduit à interpeller les autorités sur la nécessité de préserver les droits fondamentaux.

« Bâillonner la liberté d’expression, c’est étouffer la vérité », a-t-il déclaré, soulignant qu’aucun régime ne saurait « verrouiller ni tenir captive » cette vérité. Pour l’ancien candidat à la présidentielle, le respect de l’État de droit passe par la libération des détenus qu’il qualifie de prisonniers d’opinion.

À travers cette prise de position, Khalifa Ababacar Sall réaffirme son engagement en faveur des libertés publiques et de la démocratie, rappelant que « par respect pour l’État de droit et la liberté d’expression, les détenus pour délit d’opinion doivent être libérés ».

Un message fort qui s’inscrit dans le débat récurrent sur la place de la liberté d’expression et des droits civiques au Sénégal.

