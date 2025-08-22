Kaffrine : Abdoulaye Guèye et Babacar Sy en première ligne pour définir la nouvelle politique de l’emploi

Après Tambacounda, la région de Kaffrine a accueilli, mercredi 20 août, un Comité régional de développement (CRD) consacré aux consultations pour l’élaboration de la nouvelle Politique nationale de l’emploi (PNE). La rencontre, présidée par Abdoulaye Guèye, secrétaire général du ministère du travail, de l’emploi et des relations avec les institutions, s’est tenue en présence de Lalla Camara, adjointe au gouverneur.

L’objectif affiché du gouvernement est clair : bâtir une politique de l’emploi « inclusive et territorialisée », conçue à partir des réalités locales. Les consultations régionales visent à faire remonter les priorités de chaque territoire ainsi que les recommandations des acteurs de terrain, avant la validation du document final attendu dans les prochains mois.

Formation, entrepreneuriat et sous-exploitation agricole

À Kaffrine, les échanges ont fait émerger plusieurs préoccupations majeures : l’accès limité à la formation professionnelle qualifiante, la sous-exploitation du potentiel agricole, pastoral et agroforestier, ou encore la nécessité de mieux accompagner l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Les participants ont également souligné l’importance de renforcer les structures locales d’insertion et de formation.

Autour de la table, collectivités territoriales, services déconcentrés, organisations de jeunes et de femmes ainsi qu’acteurs du secteur privé ont apporté leurs contributions, traduisant une volonté de co-construction de la future politique nationale.

Des partenariats pour l’insertion des jeunes

Dans ce cadre, Babacar Sy, directeur de l’emploi, a signé des conventions de partenariat avec 18 entreprises locales opérant dans l’hôtellerie, la restauration, les services et l’agriculture. Ces accords prévoient le recrutement immédiat de plus de 50 jeunes dans le cadre de la Convention nationale État–Employeurs privés (CNEE).

Cette initiative s’inscrit dans un dispositif plus large : au niveau national, la CNEE doit permettre à quelque 3 500 jeunes d’acquérir une première expérience professionnelle, un enjeu crucial dans un pays où la pression démographique sur le marché du travail reste particulièrement forte.

Visite des structures locales de l’emploi

En marge du CRD, le secrétaire général et sa délégation ont visité plusieurs structures régionales, dont le Pôle Emploi et Entrepreneuriat des Jeunes et des Femmes (PEEJF), la Mission locale pour l’emploi et l’entrepreneuriat ainsi que l’Inspection régionale du travail et de la sécurité sociale. Ces déplacements ont permis de dresser un état des lieux des missions, difficultés et perspectives d’amélioration de ces dispositifs publics dédiés à l’emploi et à la protection sociale.

Le cycle de consultations se poursuivra dans d’autres régions du pays, avant une synthèse nationale qui doit aboutir à l’adoption de la nouvelle Politique nationale de l’emploi.