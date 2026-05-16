Recettes record de 4 477 milliards FCFA : Cheikh Diba rassure sur l’économie sénégalaise

XALIMANEWS: Le ministre des Finances et du Budget Cheikh Diba a présenté un bilan économique jugé encourageant devant les députés, à l’occasion de la clôture des auditions ministérielles à l’Assemblée nationale.

Selon les informations relayées par Le Soleil, les recettes du budget général de l’État ont atteint 4 477,1 milliards de FCFA en 2025, soit une hausse de 11,8 % comparée à l’année 2024. Une progression que le ministre considère comme le signe d’une amélioration de la mobilisation des ressources publiques.

Lors de son intervention, Cheikh Diba a également révélé que les régies financières, notamment les Douanes et les Impôts, ont dépassé leurs objectifs au cours du premier trimestre de l’année 2026. Des performances qui, selon lui, traduisent une dynamique positive dans la collecte des recettes fiscales et douanières.

Le ministre des Finances a par ailleurs annoncé la préparation prochaine d’une loi de finances rectificative (LFR). Ce texte, a-t-il expliqué, permettra de réajuster les équilibres budgétaires de l’État en fonction des nouvelles réalités économiques et financières du pays.

Cette sortie du ministre intervient dans un contexte où les autorités cherchent à rassurer sur la stabilité des finances publiques et la capacité de l’État à maintenir ses engagements budgétaires malgré les défis économiques.