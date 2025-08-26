Mamadou Sy Tounkara convoqué puis placé en garde à vue

L’intellectuel et chroniqueur sénégalais Mamadou Sy Tounkara a annoncé, à travers une affiche largement relayée sur les réseaux sociaux, avoir été convoqué par la police du Sénégal. Selon ses propres termes, cette convocation serait motivée par le fait qu’il a :

Pris une position intellectuelle ; Réalisé une analyse scientifique ; Donné un avis juridique.

Après son audition à la division compétente, Mamadou Sy Tounkara a finalement été placé en garde à vue.

Cette situation suscite de vives réactions au sein de l’opinion publique, certains y voyant une atteinte à la liberté d’expression et à la liberté académique. Plusieurs internautes et personnalités estiment que le débat d’idées, les analyses scientifiques et les opinions juridiques doivent être protégés dans un État de droit, plutôt que réprimés.

De son côté, la police n’a pas encore communiqué officiellement sur les motifs précis de cette interpellation.

L’affaire reste suivie de près par les défenseurs des droits humains et les observateurs de la scène politique sénégalaise, qui demandent plus de clarté et de transparence autour de la garde à vue de Mamadou Sy Tounkara.