CHAN : les Lions locaux tombent en demi-finale aux tirs au but

 L’équipe nationale locale du Sénégal a été éliminée mardi en demi-finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) par celle du Maroc, 5-3, à l’issue des tirs au but.

Les équipes étaient à égalité (1-1), à l’issue du temps réglementaire et des prolongations de cette rencontre jouée au stade National Mandela de Kampala, en Ouganda.

Les Lions locaux avaient ouvert le score à la 17ᵉ minute par Joseph Layousse Samb, le Maroc égalisant dans la foulée la 23ᵉ minute, grâce à Samir Bougrine.

Le défenseur sénégalais Seyni Mbaye Ndiaye a raté le premier tir des sénégalais, pendant les Lions de l’Atlas inscrivaient leurs cinq tirs.

Le Sénégal, champion en titre, va tenter de s’adjuger la troisième place du tournoi face au Soudan.

CHAN 2025 : Sénégal–Maroc, une demi-finale de titans pour une place en finale
CHAN 2025 : les Lions s’offrent un succès tactique et lancent idéalement leur tournoi
Génération Foot décroche sa 3ᵉ Coupe du Sénégal !
CAN féminine 2025 : l’Afrique du Sud écarte le Sénégal en quarts

L’affiche de la finale va opposer le Maroc à Madagascar.

Un peu plus tôt dans la journée, les Malgaches avaient obtenu leur ticket pour la finale en s’imposant face au Soudan, 1-0, dans les ultimes minutes de la prolongation.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Toky Rakotondraibe à la 116e mn.

Les Malgaches ont joué une bonne partie de la rencontre a 10 après l’expulsion de l’attaquant Fenohasina Razafimaro (78e mn).

