Mpox au Sénégal : les autorités enclenchent la riposte après la détection d’un premier cas

Le Sénégal a confirmé son premier cas de variole du singe (mpox), déclenchant une réponse sanitaire immédiate. Selon les autorités, un plan d’action national de riposte a déjà été élaboré, marquant le passage de la phase de préparation à celle d’action.

« Nous avons quitté l’étape de la préparation. Nous sommes entrés de plain-pied dans l’organisation de la riposte », a déclaré le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l’Action sociale, dans un entretien téléphonique accordé à l’Agence de presse sénégalaise (APS) lundi.

Un plan d’action en cours de déploiement

Les autorités sanitaires comptent lancer dès cette semaine des activités de communication, de formation du personnel de santé et de sensibilisation des populations. Des documents officiels ont déjà été transmis aux districts sanitaires pour organiser un renforcement de la surveillance épidémiologique.

« Nous continuons la surveillance. C’est elle qui nous a permis de détecter ce cas », a expliqué M. Ndiaye, insistant sur l’importance de la vigilance dans les structures sanitaires.

Un cas importé, sous contrôle

Le premier cas signalé concerne un ressortissant étranger, entré sur le territoire sénégalais mardi dernier, selon le ministère de la Santé. Ce patient a été immédiatement isolé, et ses contacts étroits identifiés.

« Il faut le sécuriser, l’isoler, avant d’étudier ses contacts avec d’autres personnes, ce qui a déjà été fait », a assuré le responsable du ministère.

Suivi rigoureux des cas contacts

L’ensemble des cas contacts est actuellement suivi par les autorités sanitaires sur une durée de vingt et un jours, période d’incubation maximale du virus. Le suivi se fait par visites à domicile ou appels téléphoniques, afin de surveiller l’apparition de symptômes éventuels.

Les autorités appellent également à la responsabilité individuelle : les personnes présentant des signes évocateurs de la maladie sont invitées à se signaler sans délai aux services de santé.

Un contexte mondial encore sensible

La réapparition de la variole du singe dans plusieurs régions du monde depuis 2022 a poussé de nombreux pays à renforcer leurs dispositifs de surveillance. Bien que la maladie soit généralement bénigne, elle peut provoquer fièvre, éruptions cutanées et, dans certains cas, des complications plus graves. La transmission se fait principalement par contacts étroits et prolongés.

une vigilance de tous les instants

Avec cette alerte sanitaire, le Sénégal rappelle l’importance du dispositif de veille épidémiologique, et de la mobilisation rapide des ressources en cas de menace émergente. Le ministère de la Santé mise désormais sur une communication efficace et une mobilisation communautaire pour éviter toute propagation de la maladie.