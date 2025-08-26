Municipales à Dakar : Abass Fall remercie ses pairs et promet une gouvernance « tournée vers les citoyens »

C’est dans un message publié sur son compte Facebook qu’Abass Fall a officialisé, ce lundi 25 août 2025, son élection à la tête de la mairie de Dakar. Un vote du conseil municipal, tenu dans un climat décrit comme apaisé, a conduit à la désignation de cette figure de la coalition présidentielle comme premier magistrat de la capitale sénégalaise.

Militant historique du parti Pastef et proche du Premier ministre Ousmane Sonko, Abass Fall s’inscrit dans la continuité du pouvoir issu des élections présidentielles de mars 2024, remportées par Bassirou Diomaye Faye. Il devient ainsi le nouveau visage d’une ville stratégique, à la fois vitrine du pays et bastion symbolique de l’opposition devenue majorité.

« Une équipe forte, dévouée » au service des Dakarois

Dans sa première déclaration officielle, M. Fall a tenu à remercier ses collègues conseillers municipaux pour la confiance accordée, saluant « l’esprit de démocratie qui a prévalu tout au long du processus ». Il a également exprimé sa reconnaissance envers les populations de Dakar, les alliés politiques et les soutiens qui l’ont accompagné jusqu’à cette étape décisive.

« Cette élection marque une nouvelle ère pour la ville de Dakar qui a besoin d’une équipe forte, dévouée, tournée exclusivement vers la satisfaction des préoccupations des Dakaroises et des Dakarois », a-t-il affirmé.

S’inscrivant pleinement dans le cadre du programme présidentiel, Abass Fall a réaffirmé son engagement à mettre en œuvre l’Agenda national de transformation – Sénégal 2050, notamment à travers la territorialisation des politiques publiques, un axe central de la gouvernance actuelle.

Un soutien affirmé au couple exécutif Diomaye–Sonko

Le nouveau maire n’a pas manqué de remercier le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que le Premier ministre Ousmane Sonko, saluant leur « accompagnement » et leur « confiance ». Ce geste témoigne d’une volonté de travailler en synergie avec les plus hautes autorités, dans une capitale où les tensions politiques ont souvent cristallisé les oppositions au pouvoir central.

L’élection d’Abass Fall pourrait ainsi renforcer l’ancrage institutionnel de la majorité présidentielle au niveau local, dans un contexte où les collectivités territoriales sont appelées à jouer un rôle accru dans la planification et la mise en œuvre des politiques publiques.

Une responsabilité stratégique

Ville d’enjeux multiples — économique, culturel, démographique — Dakar constitue un laboratoire des réformes à venir. L’enjeu pour M. Fall sera donc de transformer les engagements de campagne en réalisations concrètes, dans un environnement marqué par de fortes attentes citoyennes et une pression constante sur les services urbains.

« Je renouvelle mon engagement à servir, uniquement, les Dakaroises et Dakarois », a-t-il promis, tout en exprimant sa gratitude pour la mobilisation populaire qui a accompagné son élection.

Le nouveau maire aura notamment à se pencher sur les questions de mobilité urbaine, de gestion des déchets, de logement, mais aussi de gouvernance participative, au cœur des revendications citoyennes des dernières années.