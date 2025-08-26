Honorer nos entrepreneurs pour libérer notre potentiel Par Thione Niang

L’Amérique nous a fait rêver avec ses modèles et ses histoires de réussite. Elle nous a donné la conviction que tout est possible. C’est pourquoi tant de personnes aspirent encore à y aller — parce que cette culture inspire à faire plus, croire plus, devenir plus.

Mais en Afrique, trop de nos enfants meurent dans l’océan en tentant de fuir — non pas parce qu’ils n’aiment pas leur pays, mais parce que nous avons échoué à les faire rêver ici. Ceux qui devraient être leur source d’inspiration — nos entrepreneurs, innovateurs et champions — sont souvent contraints de se cacher au lieu d’être célébrés.

Dans toutes les grandes économies du monde, on retrouve un dénominateur commun : des champions.

Ce sont les entrepreneurs, innovateurs et leaders économiques qui prennent des risques, créent des emplois, inspirent les communautés et soutiennent les gouvernements dans la construction d’un avenir plus fort. De la Silicon Valley aux États-Unis aux pôles industriels en Asie, les champions sont célébrés, soutenus et reconnus comme des moteurs essentiels du progrès.

Mais chez nous, en Afrique, trop souvent, l’histoire est différente.

Au lieu d’être célébrés, les entrepreneurs sont parfois regardés avec suspicion. Le succès devient une source d’envie plutôt qu’une source d’inspiration. Ceux-là mêmes qui bâtissent des entreprises, qui emploient d’autres personnes et qui prennent des risques que peu oseraient assumer — sont trop souvent perçus de manière négative.

En conséquence, trop de nos champions se cachent. Ils gardent un profil bas, évitent l’attention, car ils savent que la visibilité peut faire d’eux des cibles. Et quand les champions se cachent, ce sont des communautés entières qui perdent. Nous perdons des modèles pour la prochaine génération. Nous perdons des opportunités de création d’emplois. Nous perdons l’énergie collective qui pourrait élever nos économies à un niveau supérieur.

Aucun pays ne s’est jamais développé en détruisant ses bâtisseurs. Les économies ne grandissent que lorsque les entrepreneurs sont encouragés à prospérer — lorsqu’ils sont reconnus comme des partenaires essentiels du développement national, et non comme des menaces.

Nous devons célébrer nos champions. Nous devons raconter leurs histoires, soutenir leurs efforts et rendre l’entrepreneuriat honorable. Car sans eux, la pauvreté persistera, la dépendance s’aggravera et nos peuples continueront de manquer d’opportunités.

La vérité est simple : si nous voulons des économies plus fortes, nous avons besoin de champions plus forts. Et ces champions ne peuvent être forts que s’ils sont soutenus par leurs communautés et par leurs gouvernements.

Pourquoi le succès est-il parfois perçu comme une menace dans nos communautés ?

Comment pouvons-nous apprendre à célébrer nos bâtisseurs au lieu de les abattre ?

Thione Niang