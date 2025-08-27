Lutte contre les inondations : La Fondation Sonatel appuie le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement

Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a reçu un important don de la Fondation Sonatel dans le cadre de la lutte contre les inondations qui affectent certaines régions du Sénégal. Ce don, réceptionné ce matin par le ministre Dr Cheikh Tidiane Dieye, est composé de 7 électropompes de 120 m³/h avec coffrets électriques, 50 tenues de pluie floquées aux couleurs de la Fondation et du MHA, ainsi que 339 mètres de tuyaux de 200 mm de diamètre.Selon le ministre, cet appui est un “acte citoyen exemplaire” qui montre l’engagement de la Fondation Sonatel à soutenir les efforts du gouvernement pour lutter contre les inondations. “Je lance un appel à l’ensemble des acteurs publics, privés et aux bonnes volontés à se mobiliser pour renforcer l’effort national de solidarité en faveur des populations affectées”, a-t-il déclaré.L’équipement a été immédiatement acheminé à Diourbel, une des zones les plus durement touchées par les inondations, par la Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations (DPGI). Cette action montre la réactivité du gouvernement face à cette situation et sa volonté de trouver des solutions pour aider les populations touchées.La Fondation Sonatel a ainsi démontré son engagement à soutenir les initiatives visant à améliorer les conditions de vie des Sénégalais. Ce don est un exemple concret de l’impact positif que peuvent avoir les entreprises privées dans la lutte contre les inondations et la protection des populations vulnérables.Le gouvernement sénégalais continue de travailler pour trouver des solutions durables pour lutter contre les inondations et protéger les populations. Cet appui de la Fondation Sonatel est un encouragement pour les autorités à poursuivre leurs efforts dans ce sens