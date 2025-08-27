Sénégal-FMI : vers un nouveau programme de réformes économiques intégrant Vision 2050, transparence budgétaire et mesures correctives après les erreurs sur la dette

Le Fonds monétaire international (FMI) a exprimé, mardi 26 août 2025, sa volonté d’accompagner le Sénégal dans la conception et la mise en œuvre d’un nouveau programme de réformes économiques et budgétaires, en cohérence avec la Stratégie nationale de développement Vision 2050 et le Plan de relance économique et sociale du gouvernement.

Cette annonce fait suite à la mission effectuée à Dakar du 19 au 26 août, conduite par Edward Gemayel, représentant du FMI, dans un contexte marqué par les révélations de la Cour des comptes sur de graves irrégularités dans la gestion de la dette publique.

Une dette mal déclarée et un déficit sous-estimé

Dans un communiqué transmis à l’Agence de presse sénégalaise (APS), l’institution internationale déclare avoir félicité les autorités sénégalaises pour leur “engagement en faveur de la transparence et de la responsabilité budgétaires”, notamment à la suite de la révélation des “importantes erreurs de déclaration” constatées ces dernières années.

Selon un rapport de la Cour des comptes, publié en février 2025, les gouvernements précédents auraient publié des données erronées entre 2019 et mars 2024, sous-estimant à la fois la dette publique et le déficit budgétaire. L’ancien président Macky Sall a catégoriquement nié ces accusations, mais le FMI considère ces anomalies comme suffisamment sérieuses pour recommander un ensemble complet de mesures correctives.

Vers une restructuration de la gestion de la dette

Le FMI recommande, entre autres, la centralisation des fonctions de gestion de la dette, le renforcement du rôle du Comité national de la dette publique et l’achèvement de l’audit complet des arriérés de paiement, un processus déjà lancé par l’Inspection générale des finances depuis le 21 juillet 2025.

Une autre mesure phare discutée avec les autorités sénégalaises concerne la mise en place d’une base de données centralisée sur la dette, destinée à mieux contrôler les engagements budgétaires et à favoriser la consolidation progressive des comptes bancaires dans le cadre du Compte unique du Trésor.

Des échanges jugés fructueux avec les nouvelles autorités

Durant leur séjour, les représentants du FMI ont eu des entretiens avec plusieurs hauts responsables sénégalais, dont Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, Ahmadou Al Aminou Lo, ministre d’État auprès du président de la République, et Boubacar Camara, secrétaire général du gouvernement.

Le FMI annonce que les discussions vont se poursuivre dans les prochaines semaines. Le dossier relatif aux fausses déclarations budgétaires sera ensuite présenté à son conseil d’administration, une étape cruciale pour valider le futur programme de soutien.

Un tournant décisif pour la gouvernance financière

En intégrant les recommandations issues du rapport de la Cour des comptes et en collaborant étroitement avec le FMI, les nouvelles autorités affichent une volonté claire de rompre avec les pratiques opaques du passé et de poser les bases d’une gouvernance financière plus transparente et responsable.

Ce partenariat renouvelé avec le FMI pourrait s’avérer déterminant pour restaurer la confiance des investisseurs et des bailleurs de fonds, et pour repositionner le Sénégal sur la voie d’un développement économique durable.