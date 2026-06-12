Locales 2027 et présidentielle 2029 : Président Diomaye active sa stratégie politique

XALIMANEWS: Le président de la République serait pleinement engagé dans les préparatifs des prochaines échéances électorales, malgré les rumeurs persistantes évoquant un possible report du calendrier. Dans les coulisses, son action politique semble s’intensifier, notamment en vue des élections locales de 2027 et de la présidentielle de 2029.

Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, est désormais présenté comme davantage impliqué dans la structuration et la dynamique de sa coalition politique. Alors qu’il avait initialement affiché une volonté de se situer au-dessus des logiques partisanes, il procède aujourd’hui à une réorganisation interne de son camp.

Dans ce cadre, plusieurs ajustements ont été opérés au sein de la coalition Diomaye Président. Le président aurait ainsi procédé à la nomination de cinq nouveaux superviseurs adjoints, dans une logique de restructuration et de renforcement de l’encadrement politique.

Cette évolution traduit une volonté de mieux organiser la base militante et de consolider l’architecture politique du mouvement qui a accompagné son accession au pouvoir. Elle intervient dans un contexte où les spéculations autour du calendrier électoral alimentent le débat public, tandis que les différentes formations politiques affinent déjà leurs stratégies.

En se repositionnant progressivement dans la gestion de son camp, le président semble préparer les futures batailles électorales, tout en maintenant une communication prudente sur ses intentions à long terme.