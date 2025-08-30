A la UneActualites

Loi sur l’accès à l’information : Le Sénégal favorise une gouvernance plus transparente et responsable

Le Sénégal a franchi une étape décisive dans son engagement en faveur de la transparence et de la gouvernance ouverte avec l’adoption, le 26 août 2025, de la loi sur l’accès à l’information. Ce texte majeur garantit à chaque citoyen le droit d’obtenir des informations détenues par les institutions publiques et certains acteurs privés investis d’une mission de service public.

Un engagement pour une gouvernance ouverte et responsable

Cette loi marque un tournant dans la relation entre l’État et les citoyens en offrant à chacun le droit de savoir et de participer activement à la vie publique. Elle instaure un cadre légal qui renforce l’accès des Sénégalais aux informations administratives, renforçant ainsi la transparence et la responsabilité des institutions publiques.

À travers cette nouvelle législation, le Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique réaffirme son engagement à rendre l’action publique plus accessible et transparente. Ce geste s’inscrit pleinement dans la vision de Son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui œuvre pour une gestion plus ouverte et participative du pays.

Un levier pour renforcer la démocratie et la confiance

La loi sur l’accès à l’information représente une avancée majeure dans le processus démocratique du pays. En garantissant un accès facilité aux informations publiques, elle devient un véritable levier pour la démocratie vivante. En permettant aux citoyens de mieux comprendre et suivre les actions de leurs représentants, cette loi vise à renforcer la confiance entre l’État et la société civile.

Elle permet également à la population de s’impliquer davantage dans la gestion des affaires publiques, en fournissant des outils nécessaires à une meilleure compréhension des politiques publiques et des décisions gouvernementales.

Un modèle pour la région

Cette initiative place le Sénégal parmi les leaders en matière de gouvernance ouverte en Afrique. En légiférant sur un droit aussi fondamental, le pays fait un pas de plus vers l’élargissement de la participation citoyenne et de la liberté d’expression, des principes essentiels pour une société démocratique et inclusive.

