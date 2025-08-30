Le Bayern Munich s’offre Nicolas Jackson pour une Saison avec Option d’Achat à 80 Millions d’Euros

Nicola Le feuilleton autour de l’avenir de Nicolas Jackson touche à sa fin. Selon les informations exclusives de Fabrizio Romano, Chelsea et le Bayern Munich ont enfin conclu un accord pour le transfert de l’attaquant sénégalais, qui devrait rejoindre le club bavarois dans les prochaines heures.

Un Prêt Payant avec Option d’Achat

Après plusieurs mois de discussions et de négociations, les deux clubs ont officialisé les modalités d’un transfert structuré autour d’un prêt payant pour la saison 2025-2026. Chelsea recevra ainsi une indemnité de 15 millions d’euros pour permettre à Nicolas Jackson de passer une saison en Bundesliga. Le Bayern Munich aura la possibilité de lever une option d’achat de 80 millions d’euros à l’été 2026, mais cette option reste sans obligation. Une clause de revente a également été incluse dans l’accord, permettant à Chelsea de bénéficier d’un pourcentage en cas de transfert futur du joueur.

Une Saison Remarquée avec Chelsea

L’attaquant sénégalais a fait une première saison solide avec Chelsea en Premier League, où il a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 13 buts et offrant 6 passes décisives. Son impact sur le terrain n’a pas manqué d’attirer l’attention des grands clubs européens, notamment en raison de ses performances convaincantes et de son potentiel immense.

Une Nouvelle Aventure en Bundesliga

Nicolas Jackson, après avoir évolué en La Liga avec Villarreal et en Premier League avec Chelsea, s’apprête à découvrir un nouveau championnat : la Bundesliga. Il rejoindra ainsi un Bayern Munich qui cherche à renforcer son secteur offensif, dans un club réputé pour son organisation et son style de jeu dynamique.

Accompagné de son agent Ali Barat, le joueur devrait s’envoler pour l’Allemagne dans les prochaines heures, où il effectuera sa visite médicale et finalisera les dernières formalités. Ce transfert marque donc une nouvelle étape importante dans la carrière de Nicolas Jackson, qui poursuivra son ascension dans l’élite européenne.

Un Futur Prometteur

Ce prêt avec option d’achat est une belle opportunité pour l’attaquant sénégalais de continuer à se développer au plus haut niveau européen, sous les couleurs d’un club aussi prestigieux que le Bayern Munich. Si l’option d’achat est levée à l’été 2026, Jackson pourrait alors connaître une aventure durable en Allemagne, au sein d’une équipe visant la Ligue des champions et la conquête de nouveaux titres.

Le Sénégal à L’Honneur

Ce transfert représente également une fierté pour le Sénégal, dont Nicolas Jackson est l’un des talents les plus prometteurs. Après avoir fait ses premières armes en Afrique et en Espagne, l’attaquant sénégalais s’affirme comme l’un des joueurs les plus scrutés du football européen, et sa présence dans un club du calibre du Bayern Munich en est la preuve.