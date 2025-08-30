A la Une

Maouloud 2025 : Le Premier ministre Ousmane Sonko en Visite à Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass

À l’occasion des préparatifs pour la célébration du Maouloud (ou Maouloud al-Nabi), le Premier ministre Ousmane Sonko, accompagné d’une forte délégation gouvernementale, a effectué ce samedi 30 août une visite de courtoisie à Médina Baye, l’une des cités religieuses les plus influentes du Sénégal. Il a été chaleureusement reçu par le Khalife général de la Fayda Tidjanya, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass, dans un climat empreint de spiritualité et de respect mutuel.

Un Moment de Communion Spirituelle et Politique

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des traditions sénégalaises à l’approche du Maouloud, qui célèbre la naissance du Prophète Muhammad (PSL). Elle a permis au Premier ministre Ousmane Sonko de renouer les liens avec la communauté religieuse de Médina Baye, une étape symbolique importante à quelques jours de l’événement qui attire chaque année des milliers de fidèles, non seulement du Sénégal, mais aussi du monde entier.

Le Khalife général de la Fayda Tidjanya, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass, a exprimé sa grande joie de recevoir une haute personnalité de l’État dans le cadre de cette grande célébration spirituelle. Il a souhaité la bienvenue au Premier ministre et à sa délégation, tout en soulignant l’importance des valeurs de paix, de fraternité et de solidarité, que véhiculent la Fayda Tidjanya et l’ensemble de la communauté musulmane sénégalaise.

La Préparation de la Cité Religieuse pour le Maouloud

La cité de Médina Baye se prépare à recevoir des milliers de pèlerins et de fidèles pour la célébration du Maouloud 2025, un événement majeur dans le calendrier religieux du Sénégal. Chaque année, à l’occasion de cet événement, Médina Baye devient un centre spirituel incontournable, attirant des croyants venus de tous horizons pour participer aux prières, aux rassemblements et aux cérémonies en l’honneur du Prophète Muhammad (PSL).

Les autorités locales et les services de l’État se sont pleinement mobilisés pour assurer que cette édition se déroule dans les meilleures conditions, avec des dispositifs de sécurité renforcés et des mesures d’accompagnement pour les milliers de pèlerins attendus.

Un Message de Paix et de Cohésion Sociale

Au cours de son discours, le Premier ministre Ousmane Sonko a souligné l’importance de renforcer les liens entre l’État et les institutions religieuses, notamment à Médina Baye. Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à soutenir les initiatives religieuses et spirituelles, tout en insistant sur les valeurs universelles de paix et de cohésion sociale. « Le Maouloud est l’occasion de réfléchir sur les enseignements du Prophète Muhammad (PSL) et de renouveler notre engagement à vivre ensemble dans le respect, la solidarité et l’unité », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a également rendu hommage à la mémoire de Cheikh Ibrahima Niass, le fondateur de la Fayda Tidjanya, pour son rôle fondamental dans la diffusion des enseignements spirituels et la promotion de la paix sociale au Sénégal et au-delà des frontières.

Un Maouloud qui Renforce l’Unité Nationale

La célébration du Maouloud constitue chaque année un moment fort de rassemblement national, transcendant les clivages politiques et sociaux. La visite d’Ousmane Sonko à Médina Baye, en cette période de préparation pour cette grande fête religieuse, est un geste fort qui témoigne de l’unité nationale et de l’importance accordée à la dimension spirituelle et sociale dans la gestion des affaires publiques.

Le Maouloud 2025, prévu pour le 1er septembre, sera donc l’occasion pour les Sénégalais de se retrouver dans un esprit de fraternité et de renouveler leur foi et leur solidarité, tout en célébrant l’héritage spirituel et culturel de Cheikh Ibrahima Niass et de sa communauté.

