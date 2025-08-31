Vision 2050, réformes fiscales, jeunesse : les trois leviers du “match économique” sénégalais

Invité d’honneur de la Rencontre des Entrepreneurs de France (REF 2025), tenue à Paris le 27 août, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a livré un discours structurant et offensif, à la fois visionnaire et pragmatique. Devant un parterre d’industriels, d’investisseurs et de décideurs français, il a exposé la stratégie économique du Sénégal, plaidé pour un partenariat renouvelé et exhorté le secteur privé français à s’engager activement dans les dynamiques de transformation du pays.

Un Sénégal “prêt à jouer le match”

Reprenant à son compte le thème de l’édition 2025 – “Jeu décisif : l’heure des choix” –, le chef de l’État sénégalais a livré un discours teinté de réalisme, mais tourné vers l’action. « Le jeu est déjà en cours. L’avenir se joue aujourd’hui. Et les choix que nous faisons ensemble détermineront notre position dans un monde de plus en plus compétitif », a-t-il lancé.

“Vision, stratégie, agilité, solidarité” : telles sont, selon lui, les conditions à réunir pour “gagner ce match” du développement. Il a présenté la Vision Sénégal 2050, un agenda national de transformation, déployé en plan stratégique 2024-2035 et en plan quinquennal 2025-2029, destiné à renforcer les bases économiques et sociales du pays.

Réformes de fond et climat des affaires attractif

Le président Faye a mis en avant les efforts de son gouvernement pour rationaliser le cadre fiscal et juridique. Trois réformes majeures sont en cours : la révision du Code des investissements, du Code général des impôts et du Code des douanes, avec pour objectif d’alléger la fiscalité, simplifier les procédures, et renforcer la prévisibilité pour les investisseurs.

Il a également insisté sur la digitalisation intégrale des démarches administratives à travers l’APIX, la facilitation de l’accès au foncier productif et la sécurisation des partenariats public-privé. À cela s’ajoute une volonté affirmée de lutter contre la corruption, perçue comme un frein majeur à la confiance économique.

Des fondamentaux économiques solides

« Le Sénégal avance », a affirmé le président, soulignant la croissance soutenue du pays, tirée par la mise en valeur progressive des ressources énergétiques, notamment gazières et pétrolières. Il a rappelé les efforts de gestion rigoureuse des finances publiques, ainsi que les politiques sociales visant à protéger le pouvoir d’achat et à garantir un climat social apaisé, conditions essentielles à l’attractivité du pays.

La jeunesse, “homme du match”

Point d’orgue du discours : la jeunesse sénégalaise, que le président a qualifiée d’“homme du match tout désigné”. Plus de 50 % de la population a moins de 25 ans. Pour le chef de l’État, cette force démographique représente un levier majeur de compétitivité, à condition d’être formée, soutenue et insérée dans les circuits productifs. D’où l’investissement massif dans la formation, l’innovation et l’entrepreneuriat.

Un appel aux entrepreneurs français

Dans une adresse directe au patronat français, Bassirou Diomaye Faye a décrit un Sénégal stable politiquement, en expansion économique, modernisé juridiquement, offrant de réelles opportunités dans les secteurs stratégiques. Il a évoqué l’histoire commune, la proximité culturelle et géographique et la connaissance du terrain des entreprises françaises comme autant d’atouts comparatifs à valoriser.

« Le Sénégal est prêt, non seulement à jouer le match, mais à le gagner avec vous », a-t-il conclu, dans un ton volontariste et partenarial. Un message clair : l’heure n’est plus à la prudence, mais aux choix courageux, aux engagements mutuels, et à la construction d’un avenir économique partagé.