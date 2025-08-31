Petit-déjeuner à l’Élysée, mémoire à Dakar : les temps forts du dialogue Macron–Faye

À l’occasion de sa participation à la Rencontre des Entrepreneurs de France (REF 2025), le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été reçu, le mercredi 27 août, à l’Élysée pour un petit-déjeuner de travail avec son homologue français Emmanuel Macron. Cette rencontre, qui marque un tournant diplomatique, s’inscrit dans la volonté des deux parties de renouveler les termes du partenariat franco-sénégalais.

Un dialogue stratégique sur la coopération bilatérale

Les deux chefs d’État ont passé en revue les principaux axes de la coopération bilatérale, dans un contexte géopolitique et économique africain en recomposition. Investissement, commerce, sécurité, défense : autant de domaines dans lesquels Paris et Dakar entendent renforcer leur collaboration, mais sur des bases repensées, à la fois plus équilibrées et plus respectueuses des aspirations de souveraineté du Sénégal.

Un séminaire intergouvernemental est d’ores et déjà prévu en septembre 2025 pour approfondir ces discussions et élaborer des feuilles de route sectorielles concrètes.

La mémoire au cœur du dialogue

Le président sénégalais a salué la posture de reconnaissance adoptée par Emmanuel Macron à propos du massacre des Tirailleurs sénégalais à Thiaroye en 1944, longtemps ignoré ou minimisé par l’histoire officielle française. Cette reconnaissance, actée en partie par un discours du président Macron en 2022, a marqué un jalon dans les relations mémorielles entre les deux pays.

Bassirou Diomaye Faye a invité son homologue français à prendre part à la deuxième édition de la commémoration de Thiaroye, qui se tiendra à Dakar le 1er décembre 2025. Un geste fort, symbolique, qui pourrait prolonger le travail de vérité et de réconciliation entamé ces dernières années.