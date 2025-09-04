Sénégal : l’exécutif accélère sur la mise en œuvre stricte du Plan de redressement économique, entre rigueur budgétaire et ambition souverainiste

Réuni en Conseil des ministres, mercredi 3 septembre, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a insisté sur l’exécution « rigoureuse et dans les délais » du Plan de redressement économique et social (PRES), présenté comme la feuille de route du gouvernement pour restaurer les équilibres macroéconomiques du pays. Le chef de l’État a exhorté les ministres à adopter sans tarder les textes législatifs nécessaires à la mise en œuvre de ce programme ambitieux.

Présenté officiellement le 1er août à Dakar par le Premier ministre Ousmane Sonko, le PRES vise à corriger les déséquilibres structurels de l’économie sénégalaise, tout en relançant la croissance et en posant les jalons d’une souveraineté économique accrue. « Ce plan marque un tournant décisif pour notre souveraineté, la justice et la prospérité », a rappelé M. Faye lors de son intervention.

Le programme prévoit une mobilisation de 5 667 milliards de francs CFA sur la période 2025-2028, dont 90 % devront être financés par des ressources internes. Ce choix intervient dans un contexte financier tendu, marqué notamment par la suspension des décaissements du Fonds monétaire international (FMI), sur fond de divergences avec la nouvelle administration.

Une dette publique en forte hausse

Le chef de l’État a également rappelé l’objectif de réduction du déficit budgétaire à 3 % du PIB d’ici à 2027, contre un niveau estimé à 12 % en 2024. Cet effort d’assainissement budgétaire s’inscrit dans un contexte de pression croissante sur la dette publique, qui a atteint 99,7 % du PIB en 2023 selon la Cour des comptes, et pourrait grimper à 118,8 % en 2024 d’après les prévisions du cabinet d’audit Forvis Mazars.

Malgré ces chiffres préoccupants, le président sénégalais affirme vouloir concilier rigueur budgétaire et relance productive. Il a salué les efforts déjà engagés en matière de finances publiques, tout en appelant à soutenir l’investissement dans les secteurs productifs et à favoriser l’émergence de « champions nationaux », dans le but de créer des emplois durables.

Un forum économique comme vitrine de la relance

Dans cette perspective, le président Faye a placé de grands espoirs dans le prochain Forum Invest in Senegal, prévu les 7 et 8 octobre, présenté comme un moment clé pour concrétiser les ambitions du gouvernement en matière de développement économique et de bonne gouvernance.

Avec le PRES, l’exécutif sénégalais entend poser les fondations d’un nouveau modèle économique, fondé sur une plus grande autonomie financière et une meilleure répartition des ressources. Mais la réussite de ce pari dépendra de la capacité du pays à concilier discipline budgétaire et attractivité économique, dans un environnement international incertain.