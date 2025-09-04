A la UneActualites

Cohésion religieuse et mobilisation nationale pour célébrer la naissance du Prophète au Sénégal

Comme chaque année, la commémoration du Mawlid, également appelé Gamou, marque un temps fort du calendrier religieux musulman au Sénégal. Célébrée le douzième jour du mois de Rabi al-Awal, cette fête non canonique en islam, qui rappelle la naissance du Prophète Mohammed (PSL), mobilise des millions de fidèles à travers le pays.

La presse sénégalaise du jeudi revient en détail sur cette effervescence religieuse, mettant en lumière à la fois la portée spirituelle de l’événement et son organisation logistique. Le quotidien Tribune salue ainsi « la gloire du Prophète Mohammed », soulignant que, bien que non obligatoire dans l’islam, cette célébration représente pour beaucoup de croyants une opportunité de piété, de générosité et de méditation sur la vie du messager de l’islam.

Tivaouane et Médina Baye, cœurs spirituels du Mawlid

Au Sénégal, les cités religieuses deviennent, durant cette période, des pôles de rassemblement exceptionnels. Sud Quotidien souligne que Tivaouane, bastion de la tidjaniyya fondé par El Hadj Malick Sy, attire une foule immense. Médina Baye, à Kaolack, haut lieu de la confrérie niassène, vibre également au rythme des chants religieux et des prêches, rassemblant fidèles venus du pays et de la diaspora.

Des figures marquantes de l’islam sénégalais comme El Hadj Abdoulaye Niasse, El Hadj Ibrahima Niasse, Thierno Seydou Nourou Tall ou encore Amary Ndack Seck de Thiénaba sont rappelées dans cette dynamique de transmission spirituelle et d’héritage confrérique.

Selon L’Info, Tivaouane et Médina Baye deviennent, le temps du Mawlid, de véritables cœurs battants du pays, transformant la région de Thiès en vitrine de l’islam confrérique sénégalais.

DEPECHES

À Tivaouane, le Gamou 2025 placé sous le signe de la cohésion sociale
Souveraineté, justice, prospérité : le Plan de redressement au cœur du Conseil des ministres
Gamou 2025 : l’État déploie un dispositif national exceptionnel pour encadrer les célébrations
Jean-Baptiste Tine à Médina Baye : « Pas de politisation de la religion, mais un soutien assumé aux foyers religieux »

Solidarité, paix et exemple de coexistence

WalfQuotidien rapporte l’ampleur de la ferveur à Tivaouane, où les fidèles affluent par milliers, transformant les rues en lieux de dévotion. Les habitants, fidèles à une tradition d’hospitalité, n’hésitent pas à ouvrir leurs maisons pour loger les pèlerins venus de loin. Une générosité saluée comme une composante fondamentale de cette manifestation.

Le Quotidien analyse cette mobilisation comme une illustration de la stabilité religieuse du pays. La cohabitation pacifique entre les différentes obédiences confrériques est décrite comme un legs des grandes figures de l’islam sénégalais, à une époque où l’islam était encore peu répandu hors des castes guerrières. Ce modèle d’harmonie intra-religieuse s’impose aujourd’hui comme une référence dans une région souvent marquée par des tensions communautaires.

Une organisation sanitaire à la hauteur de l’événement

Pour accompagner ce rassemblement massif, les autorités ont mis en place un dispositif sanitaire d’envergure. Vox Populi signale la mobilisation de 3 000 professionnels de santé, répartis entre 69 postes médicaux avancés et 7 postes fixes à Tivaouane, afin de prévenir tout incident de santé publique.

De son côté, Le Soleil souligne la présence du ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste Tine, à la cérémonie officielle du Mawlid à Médina Baye, où il a appelé à des prières pour la paix et la cohésion nationale.

Un message universel dans un contexte national

À travers ces célébrations, c’est un message de paix, de solidarité et de spiritualité que le Sénégal envoie au monde. Alors que les défis économiques et sociaux persistent, cette parenthèse spirituelle rappelle l’ancrage profond des valeurs de coexistence, de tolérance et de partage dans la société sénégalaise.

