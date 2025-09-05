Politique

Santé de Farba Ngom : « C’est au juge, et au juge seul, d’agir », déclare Alioune Tine

La situation sanitaire de Mouhamadou Ngom, dit Farba, incarcéré depuis février 2025 dans le cadre d’une procédure ouverte par le Pool judiciaire financier, continue de susciter de vives préoccupations. Alors que plusieurs organisations de défense des droits humains, dont Amnesty International Sénégal, la RADDHO et la LSDH, ont récemment interpellé les autorités, c’est au tour du fondateur d’Afrikajom Center, Alioune Tine, de s’exprimer publiquement.

Dans une déclaration rendue publique ce jeudi, l’expert en droits humains affirme s’être rendu au chevet de Farba Ngom à la suite des conclusions alarmantes d’un rapport d’expertise médicale commandité par la justice. Selon ce document, l’état de santé du détenu serait « incompatible avec un maintien en milieu carcéral, même dans un centre hospitalier », avec un risque explicitement mentionné de « mort subite ».

« Le juge a toutes les cartes en main »

Alioune Tine indique que des proches du détenu lui ont fait part de leurs « inquiétudes profondes », tout comme son avocat, Me Baboucar Cissé. Il en appelle à la responsabilité du juge d’instruction, qui serait désormais en possession de toutes les expertises médicales nécessaires pour statuer.

« Ce qui est en jeu aujourd’hui, c’est la vie d’un homme. La responsabilité première du juge est de protéger cette vie, conformément à notre Constitution, qui déclare que la vie humaine est sacrée », a déclaré M. Tine. Il rappelle que l’État sénégalais est légalement tenu d’assurer cette protection.

Une responsabilité judiciaire, pas politique

Dans son plaidoyer, Alioune Tine prend soin de dissocier les responsabilités judiciaires des responsabilités politiques. Selon lui, ni le président de la République Bassirou Diomaye Faye, ni son Premier ministre Ousmane Sonko ne peuvent être tenus comptables de la situation actuelle. Il insiste sur le fait que la décision revient exclusivement au juge, qu’il exhorte à agir avec « sagesse et prudence » en accordant sans délai une liberté provisoire à l’intéressé.

Une pression croissante sur la justice

Ce nouvel appel s’ajoute à ceux lancés plus tôt dans la semaine par des organisations de défense des droits humains, qui s’étonnaient déjà du maintien en détention de Farba Ngom malgré des éléments médicaux préoccupants. Le rapport d’expertise, produit par un collège de médecins désignés par le tribunal, avait pourtant validé le constat d’une incompatibilité entre l’état de santé du détenu et sa condition carcérale.

Le dossier pourrait ainsi devenir un test pour la justice sénégalaise, en matière de respect des droits fondamentaux et d’indépendance du pouvoir judiciaire, dans un contexte où l’exécutif promet une refondation démocratique.

