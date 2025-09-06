A la UneActualites

Cancer, diabète, obésité : les priorités de la nouvelle Liste OMS des médicaments essentiels

diatiger
By
diatiger
No Comments
4 Min Read

Le Comité d’experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la sélection et l’utilisation des médicaments essentiels a approuvé l’ajout de nouveaux traitements à ses listes modèles, à l’issue de l’examen de 59 demandes, dont 31 propositions portant sur de nouveaux médicaments ou classes pharmacologiques.

Vingt médicaments ont été ajoutés à la Liste modèle des médicaments essentiels pour adultes et quinze à celle destinée aux enfants. Les indications de sept médicaments déjà présents sur ces listes ont également été élargies. Désormais, ces listes comprennent 523 médicaments pour les adultes et 374 pour les enfants, considérés comme prioritaires pour répondre aux principaux besoins de santé publique.

La Dre Yukiko Nakatani, sous-directrice générale de l’OMS chargée des systèmes de santé, de l’accès et des données, a salué une avancée significative. Selon elle, ces nouvelles éditions marquent une étape importante vers l’élargissement de l’accès à des médicaments cliniquement efficaces, au potentiel élevé pour la santé publique mondiale.

Parmi les domaines prioritaires figurent le traitement du cancer, une pathologie responsable de près de 10 millions de décès chaque année, soit un tiers des décès prématurés liés aux maladies non transmissibles. Depuis une décennie, les médicaments anticancéreux font l’objet d’une attention particulière dans les mises à jour de la Liste des médicaments essentiels.

Cette année, sept demandes concernant 25 traitements anticancéreux ont été analysées. Le Comité recommande notamment l’élargissement de l’accès aux inhibiteurs de point de contrôle PD-1/PD-L1, une immunothérapie qui permet au système immunitaire d’identifier et d’attaquer les cellules cancéreuses. Le pembrolizumab a ainsi été ajouté comme traitement de première intention pour plusieurs cancers métastatiques : du col de l’utérus, colorectal et du poumon non à petites cellules. Deux alternatives, l’atézolizumab et le cemiplimab, ont également été retenues pour le cancer du poumon.

DEPECHES

Présumé enlèvement de routiers sénégalais au Mali : Dakar appelle à la prudence
Célébration du Mawlid et tensions sécuritaires au Mali au cœur de l’actualité sénégalaise
Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC
Coupe d’Afrique 2025 : le Maroc veut faire de l’événement une vitrine pour l’Afrique

En parallèle, l’OMS attire l’attention sur le poids croissant du diabète et de l’obésité. En 2022, plus de 800 millions de personnes étaient atteintes de diabète, dont la moitié ne recevaient aucun traitement. Plus d’un milliard de personnes sont en situation d’obésité, un chiffre en hausse rapide, notamment dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Ces deux maladies chroniques sont des facteurs majeurs de complications graves, telles que les maladies cardiovasculaires et l’insuffisance rénale.

Face à ce constat, les experts ont recommandé l’ajout de plusieurs médicaments de la classe des analogues du GLP-1 (glucagon-like peptide-1), démontrés efficaces dans la gestion du diabète de type 2, en particulier chez les patients souffrant aussi de maladies cardiovasculaires ou rénales. Le sémaglutide, le dulaglutide, le liraglutide et le tirzépatide ont été intégrés à la liste en tant qu’options thérapeutiques validées.

Ces traitements sont désormais reconnus comme hypoglycémiants de référence pour les patients adultes atteints de diabète de type 2, porteurs d’une maladie cardiovasculaire ou rénale et présentant un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 30 kg/m2. L’OMS estime que cette orientation claire permettra aux États de mieux cibler les populations bénéficiaires.

Créées en 1977, les Listes modèles de l’OMS visaient initialement à améliorer l’accès aux médicaments dans les pays en développement. Elles sont aujourd’hui adoptées dans plus de 150 pays et constituent un outil central pour la planification de l’approvisionnement, les politiques d’assurance maladie et les décisions de remboursement. Ces listes continuent de servir de référence pour promouvoir un accès équitable aux traitements jugés indispensables dans tous les systèmes de santé.

Share This Article
Previous Article Célébration du Mawlid et tensions sécuritaires au Mali au cœur de l’actualité sénégalaise
Next Article Éliminatoires Mondial 2026 : les Lions assurent l’essentiel avant la RDC
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

By
Xalima
CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Assemblée nationale : examen du projet de loi sur la création de l’OFNAC

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

ActualitesPolitique

Sénégal : les ex-détenus politiques dénoncent le « reniement » de Fadilou Keïta

A la Une

Gamou 2025 à Yoff Jamalahi : une nuit de ferveur et de spiritualité

A la Une

Médina Baye : Édition 2025 du Gamou International

A la Une

Gamou 2025 à Tivaouane : veillée religieuse à la Mosquée Serigne Babacar Sy

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Éliminatoires Mondial 2026 : les Lions assurent l’essentiel avant la RDC

Football

Mondial 2026 (qualifs) : Pape Thiaw prudent avant la RDC, Appiah met en garde les Lions

A la Une Football

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

A la Une Football

Coupe d’Afrique 2025 : le Maroc veut faire de l’événement une vitrine pour l’Afrique

Football Sports

Sénégal–Soudan : Pape Thiaw affiche sa confiance avant un match clé