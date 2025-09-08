PolitiqueSociete

Au terme de sa mission ministérielle, Mountaga Diao exprime sa gratitude

Mountaga Diao a réagi avec sobriété et reconnaissance à son départ du gouvernement, consécutif au remaniement ministériel du 6 septembre. Nommé en 2024 à la tête du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, il quitte ses fonctions un an et demi plus tard, en saluant « une mission exigeante, mais surtout une école de vie et de service ».

Dans un message diffusé dimanche, l’ancien ministre remercie les plus hautes autorités de l’État, au premier rang desquelles le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, pour la confiance placée en lui. Il exprime également sa reconnaissance envers le peuple sénégalais et les acteurs du secteur, artisans et professionnels du tourisme, qu’il décrit comme les véritables ambassadeurs du pays.

« Je rends hommage aux femmes et aux hommes qui font vivre notre artisanat, ainsi qu’aux professionnels du tourisme qui portent, avec passion et dignité, l’image du Sénégal à travers le monde », écrit-il.

Mountaga Diao affirme avoir exercé sa fonction dans un esprit de rigueur et de dévouement, insistant sur l’engagement collectif de son équipe. « Nous avons, avec mes collaborateurs, travaillé jour et nuit, dans la rigueur, pour mener un travail de fond », dit-il, sans détailler les réalisations concrètes de son mandat.

Il reste cependant convaincu que le travail amorcé devra se poursuivre. « Les efforts consentis ne sont qu’une étape dans un chemin encore plus grand », note-t-il, exprimant l’espoir que le Sénégal continuera de s’affirmer comme « une destination de référence, riche de sa culture, de son hospitalité, de l’ingéniosité de ses artisans et de son authenticité ».

« Nous avons cru qu’ils allaient nous égorger » : récit d’un otage sénégalais libéré au Mali
Évasion avortée à la prison de Liberté 6 : un détenu rapidement rattrapé
Remaniement ministériel : entre reconductions stratégiques et nouvelles responsabilités
Déthié Fall exprime sa gratitude après sa nomination au ministère des Infrastructures

Ce départ s’inscrit dans un remaniement marqué par l’arrivée de nouvelles figures à la tête de ministères stratégiques. Le ministère du Tourisme, désormais regroupé avec ceux de la Culture et de l’Artisanat, est confié au député Amadou Ba.

