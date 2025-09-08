Politique

Déthié Fall exprime sa gratitude après sa nomination au ministère des Infrastructures

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
1 Min Read

Nommé samedi ministre des Infrastructures dans le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, Déthié Fall a tenu à adresser un message de reconnaissance et d’engagement à l’endroit des autorités et de ses compatriotes.

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, le leader politique a exprimé sa « profonde gratitude » au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi qu’au chef du gouvernement, pour la confiance placée en lui.

« Cette mission sera menée avec toute l’énergie, la rigueur et l’expertise nécessaires, dans l’esprit de célérité et de transparence, conformément à leurs directives », a assuré Déthié Fall, promettant de s’investir pleinement dans sa nouvelle responsabilité.

Le nouveau ministre a également tenu à remercier les Sénégalais pour les « nombreux messages de félicitations et de soutien » reçus après l’annonce de sa nomination.

Fidèle à la devise de l’équipe gouvernementale, Déthié Fall a conclu son message en réaffirmant son engagement pour « un Sénégal souverain, juste et prospère, dans le JUB, JUBAL, JUBANTI ».

DEPECHES

Remaniement ministériel : entre reconductions stratégiques et nouvelles responsabilités
Nouveau gouvernement : soutien mesuré de Malick Gakou aux autorités
Remaniement au Sénégal : Thierno Bocoum met en garde contre une dérive politique
Remaniement ministériel : Déthié Fall aux Infrastructures, Abdourahmane Diouf quitte l’Enseignement supérieur
Share This Article
Previous Article Les territoires sénégalais reçus en Belgique pour un forum de haut niveau
Next Article Remaniement ministériel : entre reconductions stratégiques et nouvelles responsabilités
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

InternationalXalima TV

Ousmane Sonko entame une visite officielle aux Émirats Arabes Unis

By
Xalima
A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

By
Xalima
CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Politique

Waly Diouf Bodian accuse Cheikh Yerim Seck de manipulation médiatique

Politique

Santé de Farba Ngom : « C’est au juge, et au juge seul, d’agir », déclare Alioune Tine

Politique

« Il fuit la vérité » : le camp de Khalifa Sall attaque Cheikh Yérim Seck

Politique

Economie, répression, gouvernance : l’analyse au vitriol de Thierno Bocoum

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Éliminatoires Mondial 2026 : les Lions assurent l’essentiel avant la RDC

Football

Mondial 2026 (qualifs) : Pape Thiaw prudent avant la RDC, Appiah met en garde les Lions

A la Une Football

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

A la Une Football

Coupe d’Afrique 2025 : le Maroc veut faire de l’événement une vitrine pour l’Afrique

Football Sports

Sénégal–Soudan : Pape Thiaw affiche sa confiance avant un match clé