Déthié Fall exprime sa gratitude après sa nomination au ministère des Infrastructures

Nommé samedi ministre des Infrastructures dans le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, Déthié Fall a tenu à adresser un message de reconnaissance et d’engagement à l’endroit des autorités et de ses compatriotes.

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, le leader politique a exprimé sa « profonde gratitude » au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi qu’au chef du gouvernement, pour la confiance placée en lui.

« Cette mission sera menée avec toute l’énergie, la rigueur et l’expertise nécessaires, dans l’esprit de célérité et de transparence, conformément à leurs directives », a assuré Déthié Fall, promettant de s’investir pleinement dans sa nouvelle responsabilité.

Le nouveau ministre a également tenu à remercier les Sénégalais pour les « nombreux messages de félicitations et de soutien » reçus après l’annonce de sa nomination.

Fidèle à la devise de l’équipe gouvernementale, Déthié Fall a conclu son message en réaffirmant son engagement pour « un Sénégal souverain, juste et prospère, dans le JUB, JUBAL, JUBANTI ».