Les territoires sénégalais reçus en Belgique pour un forum de haut niveau

Du 1er au 5 octobre 2025, Bruxelles accueillera la première édition du Forum des Territoires Sénégal–Belgique–Luxembourg, une initiative inédite portée par la diaspora sénégalaise et soutenue par un large éventail d’acteurs institutionnels, économiques et communautaires.

Placée sous le thème « Coconstruire la résilience des territoires : vers une coopération décentralisée innovante entre le Sénégal, la Belgique et le Luxembourg », cette rencontre ambitionne de repositionner la coopération Nord-Sud dans une dynamique plus horizontale, fondée sur des échanges de savoir-faire, des partenariats structurants et une implication accrue des collectivités locales.

Une diaspora engagée au cœur de l’organisation

Le Forum est organisé par Orphée Aissi Kinss, président de l’ASBL Les Jeux d’Eden et directeur général de SN Kinss Holding. Installé à Bruxelles depuis plusieurs années, ce dernier souhaite mettre à profit les liens historiques et humains entre les deux pays pour impulser un nouveau modèle de développement territorial.

En collaboration avec l’Observatoire des Sénégalais de la diaspora, la Fédération des communautés sénégalaises de Belgique (FCB), SENÉBEL et d’autres associations, l’initiative entend mobiliser largement la diaspora, souvent cantonnée au rôle de pourvoyeuse de transferts financiers, pour en faire un levier stratégique du développement.

Une programmation dense et multisectorielle

Le programme, déjà finalisé, prévoit une série d’ateliers, de panels thématiques, de visites institutionnelles, de rencontres B2B/B2C, ainsi qu’un salon d’exposition permanent. Plus de 500 participants sont attendus, venus du Sénégal, de Belgique, du Luxembourg, mais aussi de France, d’Allemagne et des pays scandinaves.

Élus locaux, ministres, chefs d’entreprise, universitaires, représentants d’ONG, membres de la diaspora et experts en gouvernance échangeront autour de quatre axes principaux : la gouvernance locale et la décentralisation, l’investissement territorial, l’autonomisation des jeunes et des femmes, ainsi que le rôle de la diaspora dans le transfert de compétences.

Parmi les temps forts, une visite à la commune d’Ixelles, un atelier sur la gouvernance participative, des panels sur l’agro-business, le tourisme, les ressources extractives, ainsi qu’une immersion à Namur au contact des autorités provinciales.

Une ambition : structurer une coopération décentralisée durable

L’un des objectifs structurants du Forum est de jeter les bases de jumelages durables entre les collectivités sénégalaises et européennes. Un mémorandum d’entente devrait être signé le 2 octobre en ce sens. Il s’agit de développer des partenariats techniques et financiers dans des domaines concrets tels que la gestion des déchets, l’eau, la formation professionnelle, le numérique ou encore les énergies renouvelables.

Cette ambition se veut pragmatique : le Forum entend capitaliser sur les expériences belges en matière de gouvernance locale, de transparence budgétaire et de participation citoyenne, tout en favorisant leur adaptation au contexte sénégalais.

Une vitrine pour l’investissement territorial

Au-delà des échanges institutionnels, le Forum se veut également un espace de visibilité pour les projets économiques portés par les territoires sénégalais. Des pôles régionaux viendront présenter leurs projets structurants dans l’agriculture, la logistique ou les infrastructures vertes.

Des sessions de rencontres ciblées permettront de mettre en relation entrepreneurs africains et investisseurs européens, dans une logique de « matchmaking » et de création de valeur partagée. Le soutien d’acteurs économiques majeurs et la participation annoncée de leaders d’agences étatiques devraient renforcer la crédibilité des initiatives proposées.

Un dialogue renforcé avec la Belgique et le Luxembourg

L’organisation du Forum à Bruxelles, cœur institutionnel de l’Europe, n’est pas anodine. Elle témoigne de la volonté des organisateurs de repositionner la coopération entre le Sénégal et la Belgique sur un plan plus stratégique, à l’heure où les défis territoriaux exigent des solutions co-construites.

La Belgique, avec son modèle de gouvernance décentralisée et son tissu économique structuré, représente pour le Sénégal un partenaire de choix. L’histoire récente des relations bilatérales – notamment la visite de la princesse Astrid à Dakar accompagnée de plus de 300 chefs d’entreprise – témoigne de l’intérêt croissant pour le marché sénégalais.

Un événement fondateur pour une vision territoriale du développement

Pour ses organisateurs, ce forum n’est pas un événement ponctuel, mais bien un catalyseur. À travers une approche multi-acteurs, il vise à créer une dynamique durable entre les territoires, fondée sur l’échange d’expertises, la solidarité transnationale et l’initiative locale.

À l’heure où le Sénégal prépare son Agenda 2050, les collectivités locales apparaissent comme des piliers incontournables de la transformation du pays. Le Forum des Territoires entend leur offrir les outils, les partenaires et la reconnaissance nécessaires pour faire de cette vision une réalité.