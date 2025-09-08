Remaniement ministériel : entre reconductions stratégiques et nouvelles responsabilités

À la suite du remaniement ministériel annoncé par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko, plusieurs ministres et secrétaires d’État ont exprimé leur gratitude et réaffirmé leur engagement au service de la Nation.

Dr El Hadji Abdourahmane Diouf : continuité dans l’engagement

Reconduit au sein du gouvernement, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf a adressé un message sobre et solennel, marqué par la reconnaissance et la responsabilité. Dans une déclaration concise, il a insisté sur l’honneur que représente cette confiance renouvelée et sur son engagement constant « au service de la Nation et du bien commun ». Son ton reflète la volonté de poursuivre un travail déjà amorcé, dans la rigueur et la loyauté.

Moussa Bala Fofana : cap sur les réformes structurantes

De son côté, Moussa Bala Fofana, ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, a livré un message détaillé, mettant en avant une feuille de route claire et ambitieuse. Sa déclaration dépasse la simple gratitude et se transforme en pacte avec le peuple sénégalais.

Il a notamment souligné cinq priorités stratégiques :

le PNARLU pour l’accès au logement et la rénovation urbaine ;

la mise en œuvre des huit Pôles Territoires pour dynamiser la croissance locale ;

le renouveau urbain et l’amélioration du cadre de vie ;

la digitalisation intégrale de l’état civil ;

la grande réforme de la décentralisation pour rapprocher les services des citoyens.

Son discours se distingue par sa dimension programmatique et son appel à la mobilisation de tous les acteurs.

Amadou Ba : une nomination vécue comme un symbole

Nommé ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, Amadou Ba, jusque-là député, a exprimé une gratitude empreinte d’émotion. En invoquant le Bismillah ar-rahman ar-rahim, il a donné une dimension spirituelle à son discours.

Il a tenu à remercier non seulement le Président et le Premier ministre, mais aussi le président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, ainsi que ses anciens collègues parlementaires. Cette reconnaissance élargie, couplée à une pensée particulière pour Thiès et son ancrage local, illustre un style de communication plus personnel et communautaire. Amadou Ba place sa mission sous le signe de l’unité africaine et sollicite le soutien et les prières du peuple.

Amadou Chérif Diouf : un engagement sobre et ferme

Enfin, Amadou Chérif Diouf, reconduit au poste de Secrétaire d’État aux Sénégalais de l’Extérieur, a adopté un ton simple, direct et engagé. Sa déclaration, brève mais déterminée, traduit la responsabilité d’un mandat au service de la diaspora sénégalaise. Il a insisté sur la nécessité de se montrer à la hauteur de la confiance placée en lui, tout en appelant au soutien et aux prières des citoyens.

Olivier Boucal : le ministère du Travail tourné vers « Sénégal 2050 »

Reconduit et désormais à la tête du ministère du Travail, Olivier Boucal a placé son discours sous le sceau du progrès et de la modernisation. En inscrivant son action dans la vision stratégique « Sénégal 2050 », il a insisté sur la réforme de l’Administration publique et sur la justice sociale comme piliers de sa mission. Sa communication se démarque par son orientation prospective, tournée vers la transformation structurelle du service public et l’avenir du pays.

Général Jean-Baptiste Tine : un départ empreint de dignité et de reconnaissance

En quittant le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean-Baptiste Tine a livré un message d’une grande dignité. Ému mais solennel, il a remercié le Président, le Premier ministre et l’ensemble des forces de sécurité (DGPN, GN, BNSP, administration territoriale) pour leur dévouement. Dans une posture de passeur de témoin, il a félicité son successeur, Me Mouhamadou Bamba Cissé, et lui a adressé ses vœux de réussite. Son intervention se distingue par son esprit républicain et son sens du devoir, affirmant sa fierté d’avoir contribué à la sécurité et au développement du Sénégal.

Un gouvernement entre continuité et accélération

Ces différentes déclarations traduisent la diversité des profils et des styles au sein de la nouvelle équipe gouvernementale :

Sobriété institutionnelle pour Dr El Hadji Abdourahmane Diouf,

Vision programmatique pour Moussa Bala Fofana,

Émotion et spiritualité pour Amadou Ba,

Engagement direct pour Amadou Chérif Diouf,

Projection vers l’avenir pour Olivier Boucal,

Transmission républicaine pour le général Jean-Baptiste Tine.

Elles dessinent ensemble l’image d’un gouvernement qui mise à la fois sur la continuité, l’accélération des réformes, et une proximité renforcée avec le peuple sénégalais.