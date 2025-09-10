Actualites

Dakar : la passation de service entre Ngoné Mbengue et Abass Fall prend des allures d’événement public

diatiger
By
diatiger
No Comments
1 Min Read

Ce mercredi, la cérémonie de passation de service entre Ngoné Mbengue, maire intérimaire, et Abass Fall, nouveau maire élu de la Ville de Dakar, dépassera le cadre d’un simple acte administratif. Selon le journal Les Échos, un important dispositif logistique a été mis en place pour marquer l’événement.

Deux grands chapiteaux ont été installés pour l’occasion : l’un réservé aux invités de marque et aux conseillers municipaux, et l’autre destiné au grand public, permettant ainsi aux Dakarois d’assister à la cérémonie dans des conditions organisées.

Des discours officiels sont attendus, suivis des traditionnels temps forts protocolaires, avant qu’un cocktail ne vienne clôturer la rencontre, toujours selon la même source.

Cette cérémonie marque un tournant pour la capitale sénégalaise, qui voit l’installation d’un nouveau maire, Abass Fall, issu du parti Pastef et élu à la suite du scrutin municipal partiel. Il succède à Ngoné Mbengue, qui assurait l’intérim après la révocation de l’ex-maire Barthélémy Dias.

L’événement, hautement symbolique, se déroule dans un contexte politique particulier, marqué par une recomposition des forces au sein du conseil municipal et une attente forte de la population sur les grands chantiers de la ville.

DEPECHES

Les Lions regagnent Dakar après leur succès à Kinshasa, sous protection renforcée
Climat : Macky Sall appelle à un financement accru pour l’adaptation de l’Afrique
Sonatel : Brelotte Bâ procède à une série de nominations stratégiques un mois après sa prise de fonction
Le Chef de l’État reçoit la PDG de Woodside Energy pour faire le point sur le projet Sangomar
Share This Article
Previous Article Sonatel : Brelotte Bâ procède à une série de nominations stratégiques un mois après sa prise de fonction
Next Article Climat : Macky Sall appelle à un financement accru pour l’adaptation de l’Afrique
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

InternationalXalima TV

Ousmane Sonko entame une visite officielle aux Émirats Arabes Unis

By
Xalima
A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

By
Xalima
CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Pluies au Sénégal : Dakar épargnée grâce aux ouvrages de drainage, des inondations signalées à Touba

Actualites

Frappes israéliennes à Doha : le Sénégal exprime sa “vive préoccupation” et condamne une violation du droit international

A la UneActualites

Victoire renversante des Lions à Kinshasa : la presse sénégalaise célèbre un tournant dans la course au Mondial

ActualitesSociete

Souveraineté alimentaire et transition énergétique : le Sénégal accélère

Previous Next
A LIRE AUSSI
Actualites Football

Les Lions regagnent Dakar après leur succès à Kinshasa, sous protection renforcée

A la Une Football

Mondial 2026 – Qualifs : le Sénégal renverse la RD Congo et s’empare de la tête du groupe B

Football Sports

Nicolas Jackson relance les Lions dès le retour des vestiaires

Football Sports

RD Congo 2 – 1 Sénégal fin de la première mi-temps : les Lions piégés, mais Pape Gueye relance l’espoir

Football Sports

RD Congo – Sénégal : Pape Gueye titularisé, Pape Matar Sarr sur le banc