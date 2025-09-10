Dakar : la passation de service entre Ngoné Mbengue et Abass Fall prend des allures d’événement public

Ce mercredi, la cérémonie de passation de service entre Ngoné Mbengue, maire intérimaire, et Abass Fall, nouveau maire élu de la Ville de Dakar, dépassera le cadre d’un simple acte administratif. Selon le journal Les Échos, un important dispositif logistique a été mis en place pour marquer l’événement.

Deux grands chapiteaux ont été installés pour l’occasion : l’un réservé aux invités de marque et aux conseillers municipaux, et l’autre destiné au grand public, permettant ainsi aux Dakarois d’assister à la cérémonie dans des conditions organisées.

Des discours officiels sont attendus, suivis des traditionnels temps forts protocolaires, avant qu’un cocktail ne vienne clôturer la rencontre, toujours selon la même source.

Cette cérémonie marque un tournant pour la capitale sénégalaise, qui voit l’installation d’un nouveau maire, Abass Fall, issu du parti Pastef et élu à la suite du scrutin municipal partiel. Il succède à Ngoné Mbengue, qui assurait l’intérim après la révocation de l’ex-maire Barthélémy Dias.

L’événement, hautement symbolique, se déroule dans un contexte politique particulier, marqué par une recomposition des forces au sein du conseil municipal et une attente forte de la population sur les grands chantiers de la ville.