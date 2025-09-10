Actualites

Frappes israéliennes à Doha : le Sénégal exprime sa “vive préoccupation” et condamne une violation du droit international

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

Le Sénégal a exprimé, mardi, sa « vive préoccupation » à la suite de frappes menées par l’armée israélienne à Doha, capitale du Qatar, qu’il qualifie de « grave atteinte au droit international ». La position officielle a été rendue publique par le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, à travers un communiqué dont l’Agence de presse sénégalaise (APS) a obtenu copie.

« Le Sénégal exprime sa vive préoccupation suite à l’attaque israélienne à Doha, en violation de la souveraineté du Qatar », indique le texte. Le ministère condamne cet acte qualifié de « grave », réaffirmant « le soutien et la solidarité du Sénégal au gouvernement et au peuple du Qatar ».

Selon des sources concordantes, plusieurs explosions ont été entendues dans la nuit de mardi à Doha, suivies de panaches de fumée. L’armée israélienne affirme avoir visé des responsables du Hamas, organisation classée comme groupe terroriste par Israël, mais considérée comme un mouvement de résistance par d’autres pays.

Le Qatar, allié clé dans les négociations régionales et soutien actif de la cause palestinienne, a vivement réagi, dénonçant une violation de sa souveraineté et se réservant le droit de riposter.

Dans sa déclaration, Dakar appelle les autorités israéliennes à « la retenue » et au « respect du droit international », conformément à la Charte des Nations unies. Le ministère souligne la nécessité pour tous les acteurs de privilégier la voie diplomatique et le respect de la souveraineté des États.

DEPECHES

Les Lions regagnent Dakar après leur succès à Kinshasa, sous protection renforcée
Climat : Macky Sall appelle à un financement accru pour l’adaptation de l’Afrique
Dakar : la passation de service entre Ngoné Mbengue et Abass Fall prend des allures d’événement public
Sonatel : Brelotte Bâ procède à une série de nominations stratégiques un mois après sa prise de fonction

Cette prise de position s’inscrit dans la tradition diplomatique du Sénégal, historiquement engagé aux côtés des causes arabes et de la Palestine, tout en maintenant des relations équilibrées dans la région.

Share This Article
Previous Article Linguère : un guichet Wave attaqué, 20 millions de francs CFA emportés
Next Article Pluies au Sénégal : Dakar épargnée grâce aux ouvrages de drainage, des inondations signalées à Touba
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

InternationalXalima TV

Ousmane Sonko entame une visite officielle aux Émirats Arabes Unis

By
Xalima
A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

By
Xalima
CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Le Chef de l’État reçoit la PDG de Woodside Energy pour faire le point sur le projet Sangomar

Actualites

Pluies au Sénégal : Dakar épargnée grâce aux ouvrages de drainage, des inondations signalées à Touba

A la UneActualites

Victoire renversante des Lions à Kinshasa : la presse sénégalaise célèbre un tournant dans la course au Mondial

ActualitesSociete

Souveraineté alimentaire et transition énergétique : le Sénégal accélère

Previous Next
A LIRE AUSSI
Actualites Football

Les Lions regagnent Dakar après leur succès à Kinshasa, sous protection renforcée

A la Une Football

Mondial 2026 – Qualifs : le Sénégal renverse la RD Congo et s’empare de la tête du groupe B

Football Sports

Nicolas Jackson relance les Lions dès le retour des vestiaires

Football Sports

RD Congo 2 – 1 Sénégal fin de la première mi-temps : les Lions piégés, mais Pape Gueye relance l’espoir

Football Sports

RD Congo – Sénégal : Pape Gueye titularisé, Pape Matar Sarr sur le banc