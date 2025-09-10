Frappes israéliennes à Doha : le Sénégal exprime sa “vive préoccupation” et condamne une violation du droit international

Le Sénégal a exprimé, mardi, sa « vive préoccupation » à la suite de frappes menées par l’armée israélienne à Doha, capitale du Qatar, qu’il qualifie de « grave atteinte au droit international ». La position officielle a été rendue publique par le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, à travers un communiqué dont l’Agence de presse sénégalaise (APS) a obtenu copie.

« Le Sénégal exprime sa vive préoccupation suite à l’attaque israélienne à Doha, en violation de la souveraineté du Qatar », indique le texte. Le ministère condamne cet acte qualifié de « grave », réaffirmant « le soutien et la solidarité du Sénégal au gouvernement et au peuple du Qatar ».

Selon des sources concordantes, plusieurs explosions ont été entendues dans la nuit de mardi à Doha, suivies de panaches de fumée. L’armée israélienne affirme avoir visé des responsables du Hamas, organisation classée comme groupe terroriste par Israël, mais considérée comme un mouvement de résistance par d’autres pays.

Le Qatar, allié clé dans les négociations régionales et soutien actif de la cause palestinienne, a vivement réagi, dénonçant une violation de sa souveraineté et se réservant le droit de riposter.

Dans sa déclaration, Dakar appelle les autorités israéliennes à « la retenue » et au « respect du droit international », conformément à la Charte des Nations unies. Le ministère souligne la nécessité pour tous les acteurs de privilégier la voie diplomatique et le respect de la souveraineté des États.

Cette prise de position s’inscrit dans la tradition diplomatique du Sénégal, historiquement engagé aux côtés des causes arabes et de la Palestine, tout en maintenant des relations équilibrées dans la région.