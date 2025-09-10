Pluies au Sénégal : Dakar épargnée grâce aux ouvrages de drainage, des inondations signalées à Touba

Les pluies enregistrées mardi dans plusieurs régions du Sénégal ont permis de tester l’efficacité des dispositifs de drainage installés dans la capitale, Dakar, où les autorités affirment que les ouvrages ont « bien fonctionné ». En revanche, des inondations ont été signalées à Touba, où certains quartiers ont de nouveau été submergés.

Dans un bulletin officiel diffusé par la Direction de la prévention et de la gestion des inondations (DPGI), les services de l’État affirment que « les ouvrages de drainage ont montré leur efficacité » à Dakar, après les pluies d’intensité variable enregistrées dans la matinée du 9 septembre.

Une tournée effectuée par la Direction de l’exploitation et de la maintenance (DEM) de l’ONAS dans plusieurs points sensibles — notamment à la Médina, à la Cité Keur Gorgui et à Liberté 6 — a permis de constater que les accumulations d’eau observées en début de journée avaient été totalement évacuées dans les heures qui ont suivi. Le bulletin précise également que toutes les stations de pompage de la capitale étaient opérationnelles jusqu’à 17 h.

La situation est plus préoccupante dans d’autres localités du pays. À Touba, une pluie de 95 mm a provoqué de nouvelles inondations dans plusieurs zones déjà vulnérables, telles que PK9, Nguiranène, Keur Niang et Nguélémou. Selon la DPGI, ces quartiers avaient connu une baisse du niveau d’eau les jours précédents, mais les dernières précipitations ont entraîné un nouveau débordement des bassins de rétention, notamment à Keur Niang et Nguélémou.

À Saint-Louis, si aucun incident majeur n’a été signalé dans les communes de Richard Toll et Podor, l’évacuation des eaux a été ralentie dans les quartiers de Tableau Walo et de Tal Bakhle, en raison de coupures d’électricité. Les équipes de l’ONAS avaient procédé la veille à la vidange des fosses septiques pour renforcer la gestion des eaux stagnantes.

Dans la région de Thiès, les localités de Mbour et Tivaouane ont enregistré des performances jugées satisfaisantes dans la gestion des eaux de pluie. Les ouvrages de drainage ont permis de réduire la durée des stagnations, même si des poches d’eau ont été observées dans certains quartiers de Mbour, notamment à Gouye Mouride et au Rond-Point Poulailler. Un système de pompage y est actuellement en service.

Les autorités appellent à la vigilance face à la persistance de la saison des pluies et assurent poursuivre les opérations de surveillance et d’intervention rapide dans les zones identifiées comme à risque.