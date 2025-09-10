Actualites

Pluies au Sénégal : Dakar épargnée grâce aux ouvrages de drainage, des inondations signalées à Touba

diatiger
By
diatiger
No Comments
3 Min Read

Les pluies enregistrées mardi dans plusieurs régions du Sénégal ont permis de tester l’efficacité des dispositifs de drainage installés dans la capitale, Dakar, où les autorités affirment que les ouvrages ont « bien fonctionné ». En revanche, des inondations ont été signalées à Touba, où certains quartiers ont de nouveau été submergés.

Dans un bulletin officiel diffusé par la Direction de la prévention et de la gestion des inondations (DPGI), les services de l’État affirment que « les ouvrages de drainage ont montré leur efficacité » à Dakar, après les pluies d’intensité variable enregistrées dans la matinée du 9 septembre.

Une tournée effectuée par la Direction de l’exploitation et de la maintenance (DEM) de l’ONAS dans plusieurs points sensibles — notamment à la Médina, à la Cité Keur Gorgui et à Liberté 6 — a permis de constater que les accumulations d’eau observées en début de journée avaient été totalement évacuées dans les heures qui ont suivi. Le bulletin précise également que toutes les stations de pompage de la capitale étaient opérationnelles jusqu’à 17 h.

La situation est plus préoccupante dans d’autres localités du pays. À Touba, une pluie de 95 mm a provoqué de nouvelles inondations dans plusieurs zones déjà vulnérables, telles que PK9, Nguiranène, Keur Niang et Nguélémou. Selon la DPGI, ces quartiers avaient connu une baisse du niveau d’eau les jours précédents, mais les dernières précipitations ont entraîné un nouveau débordement des bassins de rétention, notamment à Keur Niang et Nguélémou.

À Saint-Louis, si aucun incident majeur n’a été signalé dans les communes de Richard Toll et Podor, l’évacuation des eaux a été ralentie dans les quartiers de Tableau Walo et de Tal Bakhle, en raison de coupures d’électricité. Les équipes de l’ONAS avaient procédé la veille à la vidange des fosses septiques pour renforcer la gestion des eaux stagnantes.

DEPECHES

Les Lions regagnent Dakar après leur succès à Kinshasa, sous protection renforcée
Climat : Macky Sall appelle à un financement accru pour l’adaptation de l’Afrique
Dakar : la passation de service entre Ngoné Mbengue et Abass Fall prend des allures d’événement public
Sonatel : Brelotte Bâ procède à une série de nominations stratégiques un mois après sa prise de fonction

Dans la région de Thiès, les localités de Mbour et Tivaouane ont enregistré des performances jugées satisfaisantes dans la gestion des eaux de pluie. Les ouvrages de drainage ont permis de réduire la durée des stagnations, même si des poches d’eau ont été observées dans certains quartiers de Mbour, notamment à Gouye Mouride et au Rond-Point Poulailler. Un système de pompage y est actuellement en service.

Les autorités appellent à la vigilance face à la persistance de la saison des pluies et assurent poursuivre les opérations de surveillance et d’intervention rapide dans les zones identifiées comme à risque.

Share This Article
Previous Article Frappes israéliennes à Doha : le Sénégal exprime sa “vive préoccupation” et condamne une violation du droit international
Next Article Le Chef de l’État reçoit la PDG de Woodside Energy pour faire le point sur le projet Sangomar
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

InternationalXalima TV

Ousmane Sonko entame une visite officielle aux Émirats Arabes Unis

By
Xalima
A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

By
Xalima
CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Le Chef de l’État reçoit la PDG de Woodside Energy pour faire le point sur le projet Sangomar

Actualites

Frappes israéliennes à Doha : le Sénégal exprime sa “vive préoccupation” et condamne une violation du droit international

A la UneActualites

Victoire renversante des Lions à Kinshasa : la presse sénégalaise célèbre un tournant dans la course au Mondial

ActualitesSociete

Souveraineté alimentaire et transition énergétique : le Sénégal accélère

Previous Next
A LIRE AUSSI
Actualites Football

Les Lions regagnent Dakar après leur succès à Kinshasa, sous protection renforcée

A la Une Football

Mondial 2026 – Qualifs : le Sénégal renverse la RD Congo et s’empare de la tête du groupe B

Football Sports

Nicolas Jackson relance les Lions dès le retour des vestiaires

Football Sports

RD Congo 2 – 1 Sénégal fin de la première mi-temps : les Lions piégés, mais Pape Gueye relance l’espoir

Football Sports

RD Congo – Sénégal : Pape Gueye titularisé, Pape Matar Sarr sur le banc