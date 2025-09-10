Societe

Linguère : un guichet Wave attaqué, 20 millions de francs CFA emportés

Une somme de vingt millions de francs CFA a été dérobée dans la nuit de lundi à mardi lors d’une attaque à main armée visant un guichet de l’opérateur de services financiers Wave, situé au marché central de Linguère. L’information a été confirmée par le commissaire de police Ousmane Ndao.

Selon les premières constatations, les assaillants ont opéré sous une pluie battante, profitant d’une coupure d’électricité dans la ville. « Les assaillants ont neutralisé les vigiles avant de disparaître à bord d’un véhicule », a précisé le chef du commissariat urbain de Linguère.

Aucune indication n’a pour l’instant été donnée sur le nombre de personnes impliquées ni sur leur identité. Une enquête a été ouverte pour les retrouver.

Le commissaire Ndao a, par ailleurs, déploré les conditions matérielles dans lesquelles opèrent ses services, soulignant que le commissariat ne dispose actuellement que d’un seul véhicule pour assurer la surveillance de l’ensemble de la ville.

Cette attaque survient dans un contexte de recrudescence des actes de banditisme dans certaines zones du nord du pays, où les infrastructures de sécurité restent parfois limitées face à l’ampleur des défis.

