Le Chef de l’État reçoit la PDG de Woodside Energy pour faire le point sur le projet Sangomar

Le Président de la République a accordé, hier après-midi au Palais présidentiel, une audience à Mme Meg O’Neill, Présidente-Directrice Générale de Woodside Energy, opérateur principal du projet pétrolier de Sangomar.

Cette rencontre a permis de faire le point sur l’état d’avancement des opérations liées au développement du gisement offshore de Sangomar, situé au large des côtes sénégalaises. Selon la présidence, les échanges ont porté sur les perspectives à court et moyen terme de l’exploitation du champ, ainsi que sur la coopération entre l’État du Sénégal et la société australienne.

Mme O’Neill a réaffirmé l’engagement de son entreprise à respecter les échéances fixées pour la mise en production, tout en assurant que les opérations se déroulent dans le respect des normes environnementales et sécuritaires.

Le Chef de l’État, de son côté, a rappelé l’importance stratégique de ce projet pour le développement économique du Sénégal, notamment en matière de recettes publiques, d’emplois et de transfert de compétences.

Le champ pétrolier de Sangomar, dont la première production est attendue dans les mois à venir, constitue l’un des principaux piliers de la future industrie pétrolière sénégalaise. Il est développé en partenariat entre Woodside Energy et la société nationale Petrosen.