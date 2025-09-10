Sonatel : Brelotte Bâ procède à une série de nominations stratégiques un mois après sa prise de fonction

Un peu plus d’un mois après sa nomination à la tête de Sonatel, Brelotte Bâ entame une réorganisation de l’équipe dirigeante de l’opérateur télécoms. Selon des sources proches du dossier, le nouveau directeur général a procédé à plusieurs changements à des postes-clés, nommant cinq nouveaux directeurs.

Parmi les principales décisions prises, Youssoupha Sall a été désigné directeur général d’Orange Finances Mobile Sénégal, en remplacement d’Alioune Kane. Il est le seul dont la prise de fonction est prévue dès ce mercredi.

À compter du lundi 15 septembre, les autres nominations entreront en vigueur :

Mouhamadou Rassoul Guèye devient directeur de la Stratégie et de la Transformation , succédant à Cheikh Tidiane Sarr.

devient , succédant à Cheikh Tidiane Sarr. Ce dernier cède également le poste de directeur de cabinet du directeur général à Massamba Mbaye , jusque-là directeur des ventes , un poste désormais occupé par Alimatou Mbaye .

à , jusque-là , un poste désormais occupé par . Aly Mbow est nommé directeur de l’Audit, des Risques et de la Qualité , en remplacement de Cheikh Ndiongue Mbaye.

est nommé , en remplacement de Cheikh Ndiongue Mbaye. Enfin, El Hadji Birahim Guèye prend la tête de la direction des Ressources humaines, succédant à Mamadou Ibrahima Traoré.

Ces nominations interviennent dans un contexte où Sonatel, acteur majeur des télécommunications en Afrique de l’Ouest, cherche à renforcer son positionnement stratégique dans un marché en pleine mutation, notamment avec l’essor du digital et des services financiers mobiles.

Brelotte Bâ, ex-directeur général adjoint d’Orange Middle East and Africa, avait été nommé en août dernier pour succéder à Sékou Dramé à la tête du groupe Sonatel.