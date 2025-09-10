A la UneActualites

Sonatel : Brelotte Bâ procède à une série de nominations stratégiques un mois après sa prise de fonction

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

Un peu plus d’un mois après sa nomination à la tête de Sonatel, Brelotte Bâ entame une réorganisation de l’équipe dirigeante de l’opérateur télécoms. Selon des sources proches du dossier, le nouveau directeur général a procédé à plusieurs changements à des postes-clés, nommant cinq nouveaux directeurs.

Parmi les principales décisions prises, Youssoupha Sall a été désigné directeur général d’Orange Finances Mobile Sénégal, en remplacement d’Alioune Kane. Il est le seul dont la prise de fonction est prévue dès ce mercredi.

À compter du lundi 15 septembre, les autres nominations entreront en vigueur :

  • Mouhamadou Rassoul Guèye devient directeur de la Stratégie et de la Transformation, succédant à Cheikh Tidiane Sarr.
  • Ce dernier cède également le poste de directeur de cabinet du directeur général à Massamba Mbaye, jusque-là directeur des ventes, un poste désormais occupé par Alimatou Mbaye.
  • Aly Mbow est nommé directeur de l’Audit, des Risques et de la Qualité, en remplacement de Cheikh Ndiongue Mbaye.
  • Enfin, El Hadji Birahim Guèye prend la tête de la direction des Ressources humaines, succédant à Mamadou Ibrahima Traoré.

Ces nominations interviennent dans un contexte où Sonatel, acteur majeur des télécommunications en Afrique de l’Ouest, cherche à renforcer son positionnement stratégique dans un marché en pleine mutation, notamment avec l’essor du digital et des services financiers mobiles.

Brelotte Bâ, ex-directeur général adjoint d’Orange Middle East and Africa, avait été nommé en août dernier pour succéder à Sékou Dramé à la tête du groupe Sonatel.

DEPECHES

Les Lions regagnent Dakar après leur succès à Kinshasa, sous protection renforcée
Climat : Macky Sall appelle à un financement accru pour l’adaptation de l’Afrique
Dakar : la passation de service entre Ngoné Mbengue et Abass Fall prend des allures d’événement public
Le Chef de l’État reçoit la PDG de Woodside Energy pour faire le point sur le projet Sangomar
Share This Article
Previous Article Le Chef de l’État reçoit la PDG de Woodside Energy pour faire le point sur le projet Sangomar
Next Article Dakar : la passation de service entre Ngoné Mbengue et Abass Fall prend des allures d’événement public
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

InternationalXalima TV

Ousmane Sonko entame une visite officielle aux Émirats Arabes Unis

By
Xalima
A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

By
Xalima
CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Pluies au Sénégal : Dakar épargnée grâce aux ouvrages de drainage, des inondations signalées à Touba

Actualites

Frappes israéliennes à Doha : le Sénégal exprime sa “vive préoccupation” et condamne une violation du droit international

A la UneActualites

Victoire renversante des Lions à Kinshasa : la presse sénégalaise célèbre un tournant dans la course au Mondial

A la UneFootball

Mondial 2026 – Qualifs : le Sénégal renverse la RD Congo et s’empare de la tête du groupe B

Previous Next
A LIRE AUSSI
Actualites Football

Les Lions regagnent Dakar après leur succès à Kinshasa, sous protection renforcée

A la Une Football

Mondial 2026 – Qualifs : le Sénégal renverse la RD Congo et s’empare de la tête du groupe B

Football Sports

Nicolas Jackson relance les Lions dès le retour des vestiaires

Football Sports

RD Congo 2 – 1 Sénégal fin de la première mi-temps : les Lions piégés, mais Pape Gueye relance l’espoir

Football Sports

RD Congo – Sénégal : Pape Gueye titularisé, Pape Matar Sarr sur le banc