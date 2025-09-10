A la UneActualites

Victoire renversante des Lions à Kinshasa : la presse sénégalaise célèbre un tournant dans la course au Mondial

La presse sénégalaise a salué unanimement, ce mercredi 10 septembre, la victoire spectaculaire de l’équipe nationale de football du Sénégal face à la République démocratique du Congo (3-2), mardi soir au stade des Martyrs de Kinshasa, en match comptant pour la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Les quotidiens sénégalais rivalisent de superlatifs pour qualifier ce succès, acquis au terme d’un match au scénario renversant. Menés 2-0 à la mi-temps dans une ambiance hostile, les Lions ont trouvé les ressources pour revenir au score et s’imposer, prenant ainsi la tête du groupe B avec 18 points, devant la RDC (16 points), à deux journées de la fin des qualifications.

« Victoire en toute maîtrise », titre Le Soleil, qui insiste sur la capacité de l’équipe à gérer la pression et à dominer la seconde période. Le quotidien met en avant la détermination des joueurs et leur sang-froid dans un stade « archicomble et rugissant ».

Sud Quotidien opte pour le mot « Renversant », et évoque un « virage décisif » pris par les hommes de Pape Thiaw dans leur quête d’un quatrième Mondial. La presse s’accorde à souligner que le Sénégal a désormais son destin en main : deux victoires en octobre suffiraient pour valider son billet vers le tournoi nord-américain.

Plusieurs journaux s’attardent sur le rôle de la pause, considérée comme le tournant psychologique du match. Walf Quotidien évoque une « victoire construite dans les vestiaires », attribuant au discours du sélectionneur une influence majeure sur le renouveau collectif observé en seconde mi-temps.

Les performances individuelles sont également soulignées. Le Quotidien salue les prestations de Pape Matar Sarr et Illiman Ndiaye, « hommes forts » de cette victoire, tout en pointant la déception suscitée par Sadio Mané, jugé en retrait.

Les titres de la presse font aussi appel à des images fortes. L’AS évoque des Lions qui « martyrisent » les Léopards, tandis que L’Info parle de « rugissement dans le volcan de Kinshasa », en référence à l’ambiance électrique du stade.

Enfin, Vox Pop revient sur le caractère dramatique du match, parlant d’un « match fou » où les Lions ont su puiser dans leurs ressources mentales pour s’imposer contre leur dauphin.

