L’agriculture comme moteur d’insertion : DER et ANIDA en synergie

La Délégation générale à l’Entreprenariat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), dirigée par Mme Aïda Mbodji, a reçu en audience le Directeur général de l’Agence nationale d’insertion et de développement agricole (ANIDA), M. Diouf Sémou, accompagné de son équipe. Une rencontre stratégique qui marque le début d’une collaboration étroite entre les deux institutions autour d’un objectif commun : renforcer l’employabilité des jeunes à travers l’agriculture.

Au centre des discussions, la mise en place de fermes organisées en coopératives agricoles, dédiées aux jeunes porteurs de projets dans le secteur agricole. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique nationale de transformation du monde rural, en lien avec les Coopératives Agricoles Communautaires (CACs), l’un des 60 projets prioritaires de l’État dans le cadre de son programme de développement.

L’expérience de l’ANIDA dans la structuration de ces coopératives et son ancrage territorial font de l’agence un acteur clé de cette stratégie. De son côté, la DER/FJ entend mobiliser ses outils de financement pour faciliter l’accès des jeunes entrepreneurs aux ressources nécessaires à la viabilité de leurs projets.

Les deux structures ont convenu de formaliser cette collaboration à travers un protocole de convention, portant notamment sur :

  • Les mécanismes de financement adaptés aux jeunes agriculteurs ;
  • La maîtrise d’ouvrage partagée des projets ;
  • La mise en place d’un fonds de roulement pour assurer la durabilité des exploitations.

En conjuguant leurs expertises respectives, la DER/FJ et l’ANIDA ambitionnent de créer un modèle agricole innovant, plus inclusif, plus structuré et générateur d’emplois. Ce partenariat traduit également la volonté des autorités de faire de l’agriculture un levier de développement économique durable, en phase avec les priorités de l’Agenda national de transformation.

