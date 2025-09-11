Rencontre à Abu Dhabi entre Ousmane Sonko et Cheikh Mansour Bin Zayed, vice-Président des Émirats

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, poursuit une visite officielle à Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis, où il a été reçu ce jeudi par Cheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan, vice-Président, vice-Premier ministre, Président du Conseil d’administration de la Banque centrale et de la Haute autorité d’investissement des Émirats.

Cette rencontre de haut niveau s’inscrit dans une dynamique de renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et les Émirats, notamment sur les volets économique, financier et stratégique. Les discussions ont porté sur les perspectives de coopération dans les secteurs clés de l’investissement, en cohérence avec l’ambition du gouvernement sénégalais de mobiliser des partenaires souverains pour soutenir l’Agenda national de transformation.

À la suite de cette audience, le Chef du gouvernement a enchaîné plusieurs rencontres avec d’autres hauts responsables d’institutions stratégiques émiraties, traduisant une volonté d’approfondir les axes de coopération, particulièrement dans les domaines de l’énergie, de l’infrastructure, de la finance islamique, de l’agriculture et des nouvelles technologies.

Cette visite officielle marque une étape importante dans la stratégie de diplomatie économique proactive du Sénégal, visant à diversifier ses partenariats internationaux et à attirer des investissements structurants pour accompagner le redressement économique et social du pays.