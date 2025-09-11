A la UneActualites

Rencontre à Abu Dhabi entre Ousmane Sonko et Cheikh Mansour Bin Zayed, vice-Président des Émirats

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, poursuit une visite officielle à Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis, où il a été reçu ce jeudi par Cheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan, vice-Président, vice-Premier ministre, Président du Conseil d’administration de la Banque centrale et de la Haute autorité d’investissement des Émirats.

Cette rencontre de haut niveau s’inscrit dans une dynamique de renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et les Émirats, notamment sur les volets économique, financier et stratégique. Les discussions ont porté sur les perspectives de coopération dans les secteurs clés de l’investissement, en cohérence avec l’ambition du gouvernement sénégalais de mobiliser des partenaires souverains pour soutenir l’Agenda national de transformation.

À la suite de cette audience, le Chef du gouvernement a enchaîné plusieurs rencontres avec d’autres hauts responsables d’institutions stratégiques émiraties, traduisant une volonté d’approfondir les axes de coopération, particulièrement dans les domaines de l’énergie, de l’infrastructure, de la finance islamique, de l’agriculture et des nouvelles technologies.

Cette visite officielle marque une étape importante dans la stratégie de diplomatie économique proactive du Sénégal, visant à diversifier ses partenariats internationaux et à attirer des investissements structurants pour accompagner le redressement économique et social du pays.

DEPECHES

L’agriculture comme moteur d’insertion : DER et ANIDA en synergie
Agriculture, fiscalité et infrastructures : l’État ajuste ses priorités
Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 : le gouvernement mobilisé pour une organisation réussie
Le Chef de l’État fixe de nouveaux caps pour l’action sociale, économique et culturelle du gouvernement
Share This Article
Previous Article L’agriculture comme moteur d’insertion : DER et ANIDA en synergie
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

InternationalXalima TV

Ousmane Sonko entame une visite officielle aux Émirats Arabes Unis

By
Xalima
A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

By
Xalima
CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Diomaye Faye à ses ministres : « L’heure est à l’action, aux résultats et à la rigueur »

A la UneActualites

Gestion axée sur les résultats : le Chef de l’État rappelle les exigences de performance

A la UneActualites

Nouveau maire, nouvelle vision : Abass Fall veut une capitale moderne et inclusive

A la UneActualites

Sonko reçoit le Fonds d’Abu Dhabi pour poser les bases d’une coopération renouvelée

Previous Next
A LIRE AUSSI
Actualites Football

Les Lions regagnent Dakar après leur succès à Kinshasa, sous protection renforcée

A la Une Football

Mondial 2026 – Qualifs : le Sénégal renverse la RD Congo et s’empare de la tête du groupe B

Football Sports

Nicolas Jackson relance les Lions dès le retour des vestiaires

Football Sports

RD Congo 2 – 1 Sénégal fin de la première mi-temps : les Lions piégés, mais Pape Gueye relance l’espoir

Football Sports

RD Congo – Sénégal : Pape Gueye titularisé, Pape Matar Sarr sur le banc