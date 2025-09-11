Sonko reçoit le Fonds d’Abu Dhabi pour poser les bases d’une coopération renouvelée

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a reçu ce mercredi à Dakar une délégation du Fonds d’Abu Dhabi pour le développement, conduite par son directeur général, Mohammed Saif Al Suwaidi. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre le Sénégal et l’institution émiratie, dans un contexte marqué par l’émergence d’une nouvelle vision stratégique portée par le gouvernement.

Les discussions ont principalement porté sur les axes prioritaires de collaboration entre le Fonds et les autorités sénégalaises. À l’ordre du jour figuraient des domaines jugés cruciaux par la partie sénégalaise, tels que les infrastructures, l’énergie, l’agriculture, la digitalisation de l’économie, mais aussi le financement de projets structurants alignés sur les objectifs de souveraineté économique nationale.

Cette rencontre intervient alors que le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye entend impulser une nouvelle dynamique en matière de partenariats économiques, fondée sur une approche souverainiste, plus transparente et plus équitable. Le Premier ministre Ousmane Sonko a, à cet effet, exposé les grands axes de cette vision rénovée, qui vise à renforcer la résilience économique du pays tout en consolidant ses capacités industrielles et technologiques.

Le Fonds d’Abu Dhabi pour le développement, acteur important dans le financement de projets en Afrique, a réaffirmé sa volonté d’accompagner le Sénégal dans ses priorités de développement, à travers des mécanismes de financement adaptés et des partenariats stratégiques à long terme.

Cette rencontre pourrait ouvrir la voie à une redéfinition des modalités de coopération entre les deux parties, dans une perspective de codéveloppement et d’investissement à impact durable. Le Sénégal, dans sa nouvelle trajectoire politique et économique, entend rester ouvert aux partenariats internationaux, tout en veillant à garantir un alignement avec ses intérêts fondamentaux.