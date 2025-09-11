Nouveau maire, nouvelle vision : Abass Fall veut une capitale moderne et inclusive

La transition à la tête de la mairie de Dakar s’est opérée ce mercredi 10 septembre, lors d’une cérémonie de passation de service entre Ngoné Mbengue, maire intérimaire, et Abass Fall, désormais officiellement maire de la Ville de Dakar. La cérémonie, organisée dans les locaux de l’hôtel de ville, a réuni élus, agents municipaux et invités, dans une atmosphère empreinte de solennité et d’optimisme.

Élu récemment à la tête du conseil municipal, Abass Fall a prononcé un discours résolument tourné vers l’avenir, en appelant à une mobilisation collective pour faire de Dakar une capitale « plus moderne, plus inclusive et plus rayonnante ». S’exprimant devant une salle comble, il a affirmé mesurer « pleinement la confiance que les Dakarois ont placée en moi mais aussi à l’ensemble du conseil municipal », tout en soulignant que cette confiance devra se traduire par « des résultats tangibles ».

Dans une volonté affichée de rupture avec les divisions politiques, le nouveau maire a lancé un appel à l’unité, à la collaboration et à la performance. « L’heure n’est plus aux clivages mais à la performance », a-t-il martelé, avant de s’engager à faire de Dakar « une municipalité performante et à la pointe des innovations », reposant sur une organisation inclusive mobilisant les ressources humaines, logistiques et financières nécessaires.

Abass Fall a également salué le travail de son prédécesseur, Ngoné Mbengue, qui assurait l’intérim depuis plusieurs mois. « Vous avez su, dans un contexte très difficile, maintenir la stabilité de l’action municipale », a-t-il reconnu, en rendant hommage à sa capacité de gestion et à l’engagement de ses collaborateurs.

Désormais première adjointe au maire, Ngoné Mbengue a, pour sa part, exprimé sa volonté de continuer à servir la ville, tout en souhaitant « plein succès » au nouveau maire. Elle a assuré rester disponible pour contribuer à une gouvernance municipale plus efficace.

Avec cette passation, c’est une nouvelle page qui s’ouvre pour la ville de Dakar. Le mandat d’Abass Fall s’annonce ambitieux, dans un contexte où les défis urbains – logement, mobilité, environnement, gouvernance locale – imposent des réponses structurées et innovantes.