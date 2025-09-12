Farba Ngom reste en détention : le juge refuse la liberté pour raison médicale

Incarcéré dans le cadre d’une affaire judiciaire en cours, Farba Ngom ne bénéficiera pas d’une mise en liberté provisoire pour raisons médicales. Malgré la demande introduite par ses avocats évoquant un état de santé préoccupant, le juge en charge du dossier a opposé un refus catégorique à la requête.

Toutefois, le magistrat a ordonné le transfert de Farba Ngom au Pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec, structure dédiée à la prise en charge des détenus malades, afin d’assurer un suivi médical approprié. Une décision qui, selon des sources judiciaires, vise à concilier les exigences de santé avec les impératifs de procédure.

Cette décision intervient dans un contexte où la question de la santé des détenus fait régulièrement l’objet de polémiques, notamment en ce qui concerne les personnalités publiques impliquées dans des dossiers sensibles.