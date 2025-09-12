Revue de presse du vendredi 12 septembre 2025 : Entre ambitions économiques, doutes diplomatiques et tensions politiques

La presse sénégalaise de ce vendredi 12 septembre 2025 revient largement sur l’actualité politique et économique du pays, en mettant l’accent sur les perspectives de partenariat international, les réformes fiscales en cours, ainsi que les signaux mitigés envoyés par certains partenaires du Sénégal comme le FMI.

Diplomatie économique : les premiers retours de la visite de Sonko aux Émir

Le Soleil salue les premiers acquis de la visite du Premier ministre Ousmane Sonko aux Émirats Arabes Unis. Le quotidien met en lumière la signature d’un avenant stratégique entre l’opérateur portuaire DP World, le ministère des Finances et du Budget, et le Port autonome de Dakar. L’accord vise à renforcer le partenariat autour du port en eau profonde de Ndayane, un projet structurant pour l’économie nationale avec un investissement initial de 448 milliards de FCFA.

Le journal souligne également l’effort de séduction économique mené par la délégation sénégalaise auprès d’entrepreneurs émiratis, en quête de nouveaux investissements.

Walf Quotidien plus nuancé sur l’ouverture internationale du Sénégal

Walf Quotidien adopte une posture plus critique en interrogeant les limites de la diversification des partenariats internationaux. Sous le titre évocateur « Un amour vache », le journal rapporte les analyses d’économistes mettant en garde contre les conséquences diplomatiques et sécuritaires d’une stratégie d’ouverture tous azimuts menée par le président Bassirou Diomaye Faye.

FMI et dette cachée : le retour difficile à la confiance

Le Quotidien revient, lui, sur les relations tendues entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI). L’institution internationale suspense toujours la reprise de sa coopération avec le Sénégal, après la découverte d’une « dette cachée » estimée à 7 milliards de dollars, soit 4 250 milliards FCFA. Cette situation résulterait, selon le FMI, d’une sous-évaluation volontaire de la dette publique sous l’ancien régime.

L’attente d’un nouveau programme avec le FMI semble désormais compromise à court terme, d’autant plus que les équilibres budgétaires se sont fortement dégradés au 1er trimestre 2025.

Réformes fiscales à l’Assemblée nationale : moderniser l’environnement des affaires

Sud Quotidien se penche sur l’agenda parlementaire de la semaine à venir. Le journal annonce l’examen, dès le lundi 15 septembre, de réformes majeures, dont l’adoption d’un nouveau Code des investissements, la révision du Code général des impôts, et la modification de la loi sur la RUTEL. Ces mesures visent à adapter le cadre juridique et fiscal du pays à l’environnement économique mondial.

Agriculture : les limites du succès horticole

Enquête déplore quant à lui les pertes post-récolte massives dans le secteur horticole, malgré une production record de pommes de terre et d’oignons. Faute d’infrastructures de stockage adéquates, de grandes quantités de produits sont jetées, pointant une contradiction entre abondance agricole et faiblesses structurelles.