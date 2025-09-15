Amadou Chérif Diouf annonce « le 17 décembre, Journée nationale de la diaspora »

Lors de sa prise de parole, samedi, à Monza, le secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’extérieur, Amadou Chérif Diouf, a fait plusieurs annonces importantes. La plus marquante est la consécration du 17 décembre comme Journée nationale de la diaspora, désormais inscrite dans l’agenda institutionnel. « Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, va consacrer le 17 décembre comme Journée nationale de la diaspora dans l’agenda national. Nous voulons rendre plus visible ce que la diaspora fait pour le Sénégal. Ce ne sera pas que des paroles : nous voulons donner plus de force à la diaspora et à ses projets. C’est un juste retour des choses. Je pense qu’on ne pouvait prendre meilleure décision que celle-ci », a déclaré Amadou Chérif Diouf. Le secrétaire d’État a également abordé d’autres préoccupations de la diaspora, comme le rapatriement des corps et le logement : « Même s’il n’existe pas encore d’assurance formelle, les Sénégalais se sont organisés pour le rapatriement des corps. Concernant l’habitat, notre objectif est la création de cités de la diaspora, et le projet est en très bonne voie. » Enfin, il a annoncé que la prochaine rencontre avec la diaspora sénégalaise se tiendra au Canada, son pays d’adoption.

lesoleil.sn