A la UneCelebrites

POOL JUDICIAIRE FINANCIER : Les dessous de l’affaire Waly

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
3 Min Read

Sous le coup d’une “opposition”, le chanteur est visé, avec six autres personnes physiques et des personnes morales, par une information judiciaire confiée au juge du premier cabinet financier

Vendredi soir, le chanteur Waly Seck a surpris son monde en annonçant qu’il suspendait sa carrière musicale tout en demandant à la Justice de l’entendre. Le chanteur a évoqué, durant la même sortie, des “tracasseries” liées à une transaction opérée avec le fils de l’ancien président Macky Sall, Amadou Sall, autour d’un véhicule. Plus tard, ses proches dont Omaro ont soutenu à travers des sorties que Waly Seck qui se trouve à l’étranger, serait arrêté dès sa descente d’avion.

“Je suis clean, je n’ai jamais eu de marché de l’Etat”, a clamé Waly Seck.

A vrai dire dans cette affaire, le chanteur n’est qu’un élément du puzzle et pour cause, Waly Seck et 6 autres personnes physiques sont au centre d’un rapport de la Centif consacré, courant mars 2025, au fils de l’ancien président, Amadou Sall. Son nom étant apparu dans les dossiers du vendeur de véhicules Mahmadane Sarr dit “Dane” et Tahirou Sarr-Farba Ngom, tous placés sous mandat de dépôt, la Centif a effectué des investigations supplémentaires qui ont abouti à un rapport complémentaires évoquant plusieurs opérations suspectes via des sociétés comme Sci Newport, Scp Asa Vinvest, Sénégal transport service Sarl ou Ets Saliou Sylla, liés par exemple à un retrait de 5,597 milliards de Fcfa non justifié, d’après la Centif.

Il s’est avéré que Waly Seck fait partie des bénéficiaires de ces présumées opérations suspectes exécutées, selon la Centif sans justificatifs.

DEPECHES

Affaire judiciaire : Aliou Sall au cœur d’une nouvelle offensive du Parquet financier
Mérite et Influence d’un Leader Africain Novateur
Ousmane Sonko appelle la diaspora à s’engager dans le plan de relance
Sonko à l’écoute de la diaspora Par Lamine Niang

A la suite de ce nouveau rapport, le parquet financier a demandé au juge du premier cabinet financier, l’ouverture d’une information judiciaire pour association de malfaiteurs en groupe criminel organisé et blanchiment de capitaux commis par un groupe criminel organisé.

Dans le cadre de l’information ouverte, des mesures conservatoires ont été prises pour éviter la fuite des mis en cause. Aussi, Waly Seck et les six autres citées dans le dossier sont tous sous le coup d’une “opposition” notifiée à la Direction de la police de l’air et des frontières (Dpaf).

Des proches du chanteur qui a clamé son innocence lors de sa sortie, précisent que Waly Seck sera néanmoins de retour au Sénégal dans les prochaines heures.

(CMG, Libération)

Share This Article
Previous Article Amadou Chérif Diouf annonce « le 17 décembre, Journée nationale de la diaspora »
Next Article Assemblée nationale : ouverture de la deuxième session parlementaire extraordinaire
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneDiaspora

Ousmane Sonko appelle la diaspora à s’engager dans le plan de relance

By
Xalima
DiasporaXalima TV

Redressement national : Ousmane Sonko sollicite un délai de trois ans

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sonko : « Notre démarche n’est pas guidée par la vengeance, mais par la volonté de rendre justice »

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sortie musclée de Wally Seck – lien avec Amadou Sall : Très Graves révélations de S.Saliou Guèye

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

CelebritesFootball

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

A la UneCelebrites

Wally Seck annonce une pause de carrière jusqu’à nouvel ordre

Celebrites

Accusations persistantes : Waly Seck demande à être entendu par la justice

A la UneActualites

Entretien au sommet entre le chef de l’État et le président de la Commission de l’UEMOA

Previous Next
A LIRE AUSSI
Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Lutte Sports

Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère

Lutte Sports

Suspension du processus électoral à la Fédération Sénégalaise de Lutte : le ministère intervient pour apaiser les tensions

Football Sports

Nicholas Jackson au Bayern : Kompany confiant, le joueur enthousiaste pour ses débuts