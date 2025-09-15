POOL JUDICIAIRE FINANCIER : Les dessous de l’affaire Waly

Sous le coup d’une “opposition”, le chanteur est visé, avec six autres personnes physiques et des personnes morales, par une information judiciaire confiée au juge du premier cabinet financier

Vendredi soir, le chanteur Waly Seck a surpris son monde en annonçant qu’il suspendait sa carrière musicale tout en demandant à la Justice de l’entendre. Le chanteur a évoqué, durant la même sortie, des “tracasseries” liées à une transaction opérée avec le fils de l’ancien président Macky Sall, Amadou Sall, autour d’un véhicule. Plus tard, ses proches dont Omaro ont soutenu à travers des sorties que Waly Seck qui se trouve à l’étranger, serait arrêté dès sa descente d’avion.

“Je suis clean, je n’ai jamais eu de marché de l’Etat”, a clamé Waly Seck.

A vrai dire dans cette affaire, le chanteur n’est qu’un élément du puzzle et pour cause, Waly Seck et 6 autres personnes physiques sont au centre d’un rapport de la Centif consacré, courant mars 2025, au fils de l’ancien président, Amadou Sall. Son nom étant apparu dans les dossiers du vendeur de véhicules Mahmadane Sarr dit “Dane” et Tahirou Sarr-Farba Ngom, tous placés sous mandat de dépôt, la Centif a effectué des investigations supplémentaires qui ont abouti à un rapport complémentaires évoquant plusieurs opérations suspectes via des sociétés comme Sci Newport, Scp Asa Vinvest, Sénégal transport service Sarl ou Ets Saliou Sylla, liés par exemple à un retrait de 5,597 milliards de Fcfa non justifié, d’après la Centif.

Il s’est avéré que Waly Seck fait partie des bénéficiaires de ces présumées opérations suspectes exécutées, selon la Centif sans justificatifs.

A la suite de ce nouveau rapport, le parquet financier a demandé au juge du premier cabinet financier, l’ouverture d’une information judiciaire pour association de malfaiteurs en groupe criminel organisé et blanchiment de capitaux commis par un groupe criminel organisé.

Dans le cadre de l’information ouverte, des mesures conservatoires ont été prises pour éviter la fuite des mis en cause. Aussi, Waly Seck et les six autres citées dans le dossier sont tous sous le coup d’une “opposition” notifiée à la Direction de la police de l’air et des frontières (Dpaf).

Des proches du chanteur qui a clamé son innocence lors de sa sortie, précisent que Waly Seck sera néanmoins de retour au Sénégal dans les prochaines heures.

(CMG, Libération)