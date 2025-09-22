A la UneActualites

Téléphones interdits dans les écoles : le ministère de l’Éducation tranche

À quelques semaines de la rentrée scolaire, le ministère de l’Éducation nationale annonce l’interdiction stricte du téléphone portable dans les écoles, collèges et lycées du pays. La mesure, qui concerne aussi bien les établissements publics que privés, vise à renforcer la concentration des élèves et à préserver l’espace éducatif.

Dans un communiqué de presse sénégalaise , le ministère souligne que cette décision ne fait qu’appliquer une disposition déjà présente dans les règlements intérieurs, mais rarement observée jusque-là. « Cette disposition (…) doit désormais être appliquée avec la plus grande rigueur », précise le texte.

Une question d’intérêt supérieur

Le ministère invoque « l’intérêt supérieur de l’élève et de la République » pour justifier cette mesure. Selon les autorités, l’usage incontrôlé du téléphone compromet les missions fondamentales de l’école : il détourne les élèves de leurs apprentissages, affaiblit leur attention et les expose à des pratiques contraires aux valeurs éducatives.

Des exceptions encadrées

Cette interdiction ne concerne pas les outils numériques à visée pédagogique, comme les tablettes ou ordinateurs, utilisés sous la supervision des enseignants dans le cadre de la Stratégie du numérique pour l’éducation. Les élèves en situation de handicap ou ayant besoin d’un équipement spécifique pour des raisons médicales sont également exemptés, sous conditions.

Le ministère reconnaît toutefois que dans certains cas bien définis, notamment dans le cadre d’activités liées à l’intelligence artificielle ou à des exercices pédagogiques encadrés, les enseignants pourront autoriser ponctuellement l’usage du téléphone.

Des sanctions proportionnées

Chaque établissement est invité à mettre en place, si besoin, un dispositif de collecte ou de rangement des téléphones dès l’entrée dans l’établissement. Les sanctions en cas d’infraction devront être « claires, graduées et proportionnées », et établies en concertation avec les conseils de gestion des écoles, les associations de parents d’élèves et la communauté éducative. Ces mesures disciplinaires devront être intégrées aux règlements intérieurs.

Enfin, le ministère en appelle à la « responsabilité de tous les acteurs » pour garantir une mise en œuvre stricte de cette mesure dès la rentrée.

