Patrice Sané réagit au couac technique de Diomaye aux Nations Unies : “Si ce n’est pas un sabotage, c’est quoi alors ?”

L’incident survenu lors du discours du président Bassirou Diomaye Faye à la tribune des Nations Unies continue de susciter de vives réactions. Parmi les voix qui s’élèvent, celle de Patrice Sané, très actif sur les réseaux sociaux, attire particulièrement l’attention.

Dans une série de publications sur Facebook, l’analyste n’a pas mâché ses mots. Comparant la rigueur d’Emmanuel Macron – venu avec son discours soigneusement préparé et vérifié – au cafouillage de la délégation sénégalaise, Patrice Sané a lancé un avertissement :

“Un discours présidentiel est un moment solennel qui exige zéro faille. Cet incident rappelle à quel point l’anticipation et la préparation sont essentielles : toujours prévoir plusieurs copies, un plan B, et vérifier chaque détail.”

Allant plus loin, il met en doute les conditions dans lesquelles la séquence a circulé sur les réseaux sociaux :

“À mon avis la bonne et seule question à se poser, c’est : qui a partagé la vidéo où le président était en difficulté ? Que je sache, nous n’étions pas de la délégation. Si ce n’est pas un sabotage, c’est quoi alors ?”

Pour Patrice Sané, la situation dépasse la simple erreur protocolaire. Elle révèle une défaillance grave de l’appareil présidentiel :

“Comment le président de la République peut-il se retrouver devant le pupitre, prêt à prendre la parole, sans voir son discours ? Les services protocolaires et les accompagnants ont clairement failli. C’est une erreur grave.”

Cette sortie traduit une indignation partagée par de nombreux observateurs qui voient dans ce couac une atteinte à l’image du Sénégal sur la scène internationale. Elle soulève aussi une interrogation plus profonde : s’agit-il d’une simple négligence ou d’un acte orchestré ?

Une chose est sûre : l’incident a relancé le débat sur la rigueur du protocole présidentiel et l’importance d’une préparation irréprochable lorsque le chef de l’État prend la parole au nom de toute une nation.