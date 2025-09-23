Soutien à la Palestine, tragédie à Gaza et reconnaissance par la France : la presse sénégalaise revient sur le discours fort de Diomaye Faye à l’ONU

Les quotidiens sénégalais parus ce mardi, reviennent largement sur le discours prononcé la veille par le président Bassirou Diomaye Faye à New York, dans le cadre de la Conférence internationale pour le règlement pacifique de la question de Palestine. Un discours salué par la presse nationale comme l’un des plus marquants depuis son arrivée au pouvoir.

Un plaidoyer sans ambiguïté

« Diomaye, avocat de la Palestine », titre L’AS, mettant en exergue la dénonciation par le chef de l’État d’« une tragédie insoutenable à Gaza ». À la tribune des Nations unies, le président sénégalais a réaffirmé le soutien historique du Sénégal à la cause palestinienne et défendu avec vigueur la mise en œuvre de la solution à deux États.

Dans la même veine, Le Soleil insiste sur l’équilibre du message présidentiel : « Il ne s’agit pas ici de choisir un camp contre un autre, mais de défendre la vie, de faire entendre la voix de la raison et du droit, et de préserver ce qui fait notre humanité commune : la capacité d’empathie, de justice et de solidarité », a déclaré Bassirou Diomaye Faye dans un discours empreint d’humanisme.

Un message ferme, mais mesuré

Pour Vox Populi, il s’agit d’un « message clair et ferme » qui rompt avec les formules diplomatiques prudentes : « Devant tant d’inhumanité, se taire, ne pas agir, ce n’est pas une option. Ce serait même une complicité passive », rapporte le journal. Cette posture offensive, bien que nuancée, est également relevée par Le Quotidien, qui parle de « Diomaye sans diplomatie », soulignant la gravité des mots employés : « tragédie aux allures d’un nettoyage ethnique ».

La reconnaissance palestinienne au cœur des débats

Le discours du président sénégalais intervient dans un contexte diplomatique fort, marqué par la reconnaissance officielle de l’État de Palestine par la France. Sud Quotidien s’en fait l’écho, citant Emmanuel Macron : « La France reconnaît aujourd’hui l’État de Palestine. » Une décision que le président français a justifiée comme un geste « pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien ».

Un engagement constant du Sénégal

La revue de presse témoigne d’un large consensus médiatique saluant la clarté de la position sénégalaise sur un conflit qui continue de bouleverser la scène internationale. Dans un contexte où les voix africaines peinent souvent à être audibles sur les grandes questions géopolitiques, l’intervention du président Diomaye Faye marque, selon plusieurs journaux, un positionnement assumé du Sénégal en faveur du droit international et de la paix.