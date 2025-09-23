Marie Rose Faye en visite de travail au BIC-Gouv pour impulser une nouvelle dynamique de communication gouvernementale

Mme Marie Rose Faye, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des relations avec les institutions et porte-parole du Gouvernement, a effectué, ce lundi 22 septembre 2025, une visite de courtoisie et de travail au Bureau d’Information et de Communication du Gouvernement (BIC-Gouv), à Dakar.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des échanges stratégiques en cours sur la modernisation de la communication publique, conformément aux orientations données par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko.

Au cours de cette rencontre, Mme Faye a échangé avec les responsables et équipes du BIC-Gouv autour des missions de la structure, de ses réalisations récentes, ainsi que des perspectives de renforcement de son rôle dans le dispositif institutionnel. L’accent a notamment été mis sur la nécessité d’une communication gouvernementale plus proactive, coordonnée et adaptée aux exigences de transparence, de redevabilité et de proximité avec les citoyens.

Selon des sources présentes à la réunion, la Secrétaire d’État a salué les efforts déjà déployés par le BIC-Gouv, tout en encourageant une approche encore plus dynamique et stratégique, dans un contexte marqué par une forte demande d’information publique et de dialogue avec les citoyens.

Cette visite intervient dans un moment clé où l’exécutif sénégalais entend impulser une nouvelle culture de gouvernance fondée sur l’écoute, la participation citoyenne et la circulation fluide de l’information publique.