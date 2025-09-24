Celebrites

Pool Judiciaire financier : Waly Seck bénéficie d’une liberté provisoire, après consignation d’un montant de 210 millions F CFA

Conduit ce matin devant le juge d’instruction du premier cabinet par la division d’investigation criminelle (DIC), dans le cadre de l’information judiciaire ouverte sur l’affaire Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall, l’artiste-chanteur Waly Seck vient de bénéficier d’une liberté provisoire. Après avoir battu en brèche avec fermeté tous les chefs d’inculpation d’association de malfaiteurs en bande criminelle organisée et de blanchiment de capitaux, liée à la vente d’un véhicule de luxe, cédé à hauteur de 210 millions de FCFA au fils de l’ancien président de la République, Macky Sall, Amadou. que lui a notifié le magistrat, Waly Seck a du consigner une somme de 210 millions de FCFA pour pouvoir rentrer libre.

sudonline.sn

