À New York, le président sénégalais rencontre la diaspora et réaffirme son engagement envers les Sénégalais de l’extérieur

En marge de sa participation à la 80ᵉ Assemblée générale des Nations unies à New York, le président de la République du Sénégal a tenu à rencontrer la communauté sénégalaise établie aux États-Unis. Un rendez-vous désormais traditionnel lors de ses déplacements à l’étranger.

C’est dans une atmosphère décrite comme chaleureuse et fraternelle que le chef de l’État a échangé avec plusieurs dizaines de compatriotes venus de divers États américains. Les discussions ont permis d’aborder un large éventail de sujets, allant des préoccupations liées à la régularisation administrative jusqu’aux initiatives économiques portées par les membres de la diaspora.

Au cours de cette rencontre, le président a tenu à réaffirmer le rôle stratégique des Sénégalais de l’extérieur dans la dynamique de développement national. “La diaspora sénégalaise est un pilier essentiel de notre stratégie de transformation. Son engagement, ses compétences et ses transferts de fonds contribuent fortement à la résilience et à la croissance du pays”, a-t-il déclaré.

Le chef de l’État a également rappelé les efforts engagés par son gouvernement pour améliorer les conditions d’accueil et d’investissement des Sénégalais vivant à l’étranger. Il a insisté sur la nécessité de renforcer les dispositifs d’accompagnement, notamment en matière de logement, de formation professionnelle et de soutien aux initiatives entrepreneuriales.

Plusieurs représentants de la communauté ont profité de l’occasion pour exposer leurs doléances, soulignant des difficultés liées à l’accès aux services consulaires, à la reconnaissance des diplômes, ou encore au suivi des projets d’investissement au Sénégal. Des préoccupations que le président a dit avoir “bien entendues”, promettant des solutions concrètes à court et moyen terme.

Cette rencontre s’inscrit dans la volonté affichée par les autorités sénégalaises de consolider les liens avec une diaspora de plus en plus structurée et influente, dont les envois de fonds ont atteint, selon la Banque mondiale, plus de 2,7 milliards de dollars en 2024.