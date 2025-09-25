A la UneActualites

Le Président Diomaye Faye s’entretient avec le Prince héritier du Koweït : Un partenariat fondé sur l’amitié et la solidarité

En marge de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a eu un entretien de haut niveau avec Son Altesse Cheikh Sabah al-Khaled al-Sabah, Prince héritier de l’État du Koweït.

Les échanges, empreints de cordialité et de respect mutuel, ont porté sur le renforcement des relations d’amitié historique et de coopération entre le Sénégal et le Koweït. Les deux dirigeants ont souligné l’importance de consolider ces liens dans un esprit de confiance, de solidarité et de partenariat durable.

Cette rencontre témoigne d’une volonté commune de donner un nouvel élan à la coopération bilatérale, en explorant de nouvelles perspectives dans des domaines d’intérêt partagé, tels que l’investissement, le développement économique, l’éducation et les infrastructures.

Les deux parties se sont engagées à poursuivre le dialogue et à œuvrer ensemble pour le bien-être de leurs peuples respectifs, tout en réaffirmant leur attachement aux valeurs de paix, de coopération internationale et de respect mutuel.

