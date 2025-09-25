A la UneActualites

Rencontre entre le Président Diomaye Faye et son homologue du Kosovo : Vers un partenariat renforcé entre Dakar et Pristina

En marge de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce jeudi Son Excellence Madame Vjosa Osmani-Sadriu, Présidente de la République du Kosovo. Cette rencontre bilatérale, marquée par une atmosphère de cordialité et de respect mutuel, visait à renforcer les liens diplomatiques entre les deux pays.

La Présidente kosovare a salué le rôle pionnier du Sénégal sur la scène internationale, rappelant que Dakar fut le premier État africain à reconnaître l’indépendance du Kosovo, en 2008. Elle a exprimé, au nom du peuple kosovar, sa profonde gratitude pour le soutien constant que le Sénégal continue d’apporter à son pays, notamment au sein des instances multilatérales.

Les deux chefs d’État ont saisi l’occasion pour réaffirmer leur volonté commune de dynamiser les relations bilatérales, à travers la promotion de nouvelles opportunités de coopération. Ils ont particulièrement insisté sur l’importance des échanges économiques, en encourageant les partenariats entre les secteurs privés des deux nations.

Cette ambition partagée traduit une volonté claire de bâtir un partenariat plus stratégique, inclusif et tourné vers l’avenir, fondé sur la solidarité, le respect des principes de souveraineté, et la complémentarité des ressources et expertises.

À l’issue de cet entretien, les deux dirigeants se sont engagés à poursuivre le dialogue et à explorer des voies concrètes pour la mise en œuvre de projets communs dans divers domaines, tels que l’éducation, la technologie, et le commerce.

