Babacar Mbengue quitte Taxawu Sénégal : un tournant politique pour le maire de Hann/Bel-Air

C’est un séisme politique local qui secoue la commune de Hann/Bel-Air. Le maire en exercice, Babacar Mbengue, a officiellement annoncé sa démission du mouvement Taxawu Sénégal, dirigé par l’ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall.

Une décision “mûrement réfléchie”

Dans une déclaration transmise à la rédaction de Seneweb, Babacar Mbengue explique que sa décision est le fruit d’une réflexion approfondie et de consultations avec sa base politique. Il évoque la nécessité de “tourner une page” et d’explorer de nouvelles perspectives, sans pour autant dévoiler ses futures orientations politiques.

“Après mûre réflexion et consultation de ma base politique, j’ai décidé de me retirer du mouvement Taxawu Sénégal afin de m’ouvrir à de nouveaux horizons,” a-t-il déclaré.

Une séparation empreinte de respect

Loin d’une rupture conflictuelle, Babacar Mbengue a tenu à exprimer sa reconnaissance envers Khalifa Ababacar Sall, saluant son soutien constant, ses conseils avisés, ainsi que les opportunités qu’il lui a offertes tout au long de leur compagnonnage politique.

“Je remercie Khalifa Sall pour son engagement à mes côtés. Son accompagnement a été déterminant dans mon parcours,” a-t-il ajouté.

Un appel à l’unité nationale

Malgré son départ, le maire de Hann/Bel-Air reste confiant quant à l’avenir de Taxawu Sénégal, qu’il considère comme un acteur clé de la scène politique nationale. Il a également lancé un appel à la cohésion, invitant l’ensemble des forces vives à œuvrer ensemble pour un Sénégal de paix, de stabilité et de prospérité.

Cette démission ouvre une période d’incertitude sur le plan local, mais aussi sur les intentions futures de Babacar Mbengue. S’achemine-t-on vers une nouvelle alliance politique ? Une candidature à un autre poste ? L’avenir nous le dira.